運動雲

> >

全英賽／桃田賢斗三場直落二晉4強　石宇奇戰安賽龍拼衛冕

ETtoday運動雲

▲▼2019全英公開賽,全英賽,桃田賢斗 。（圖／路透）

▲2019全英公開賽,桃田賢斗 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽8日進行各項8強賽事，男單部分，現任球王日本桃田賢斗直落二擊敗印度斯里坎特(Srikanth Kidambi)，4強將要對上香港好手伍家朗；另一邊大陸石宇奇則是要對上前任球王丹麥安賽龍(Viktor Axelsen)。

男單部分在首輪出現幾場爆冷賽事，像是台灣一哥周天成、大陸林丹、諶龍、南韓一哥孫完虎都遭首輪淘汰之後，後續的賽事鮮少出現爆冷，而在8強賽事中，桃田賢斗18：10一個斜線下殺，讓斯里坎特難反應，20：12時，斯里坎特雖在網前化解，桃田賢斗反應快馬上壓對角拿下首局。

請繼續往下閱讀...

▼伍家朗 。

▲▼2019全英公開賽,全英賽,伍家朗 。（圖／路透）

而在第二局桃田賢斗出現賽末點，斯里坎特一個對角搶攻，讓桃田賢斗懊惱，不過最後桃田賢斗的關鍵對角進攻，順利拿下賽末點挺進4強，讓桃田賢斗握拳高呼。另一頭石宇奇對上日本常山幹太，則沒有遇到太多阻撓，第二局甚至以21：7輕鬆拿下。

桃田賢斗從首輪對上泰國佩爾帕達布（Khosit PHETPRADAB）、16強碰泰國旺查倫（Kantaphon WANGCHAROEN），至8強對上斯里坎特，全都以直落二拿下，4強賽將要對上伍家朗，雙方交手過5次，桃田賢斗全勝。

▼安賽龍。

▲▼2019全英公開賽,全英賽,安賽龍 。（圖／路透）

上屆全英賽冠軍的石宇奇，今年則以衛冕為最大目標，同樣三場都是直落二晉級4強，曾說很想對上安賽龍，「因為他的水平很高，想去拼一拼。」如願對上安賽龍，雙方交手過3次石宇奇僅握1勝。

女單部分4強賽則是世界球后戴資穎對上日本山口茜、大陸陳雨菲對上日本奧原希望。

▼石宇奇。（圖／CFP）

▲▼福州公開賽男單4強賽,石宇奇。（圖／CFP）

關鍵字： 全英賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

熱門新聞

林書豪打破三分荒砍14分　羅瑞大三元率暴龍23分血洗鵜鶘

大專棒聯／歐晉今年畢業挑戰中職　國體3人報選秀

全英賽／戴資穎頻送驚艷回擊再登BWF好球　網讚：這銷魂的反拍

林書豪在場上對手多拿22分　納斯：一臉不知所措

林書豪拚暴龍季後賽固定輪替　范弗利特回歸反對他有利

中職／轉換身份圓夢　陽耀華感謝富邦給機會

讀者回應

﻿

最新新聞

1連40場25+　哈登追平喬丹史上第4

2HVL簡佳慧帶內湖直落三退景美拿第5

3連珍羚大獎賽封后金牌積分700分

4道奇火球男煮蝦久站5小時背受傷

5哈登戲耍巴特勒飆31分輕取七六人

熱門新聞

1林書豪破三分荒砍14分　暴龍血洗鵜鶘

2歐晉畢業挑戰中職 國體3人報選秀

3戴資穎再登BWF好球　網：這銷魂反拍

4納斯：林書豪一臉不知所措

5林書豪拚暴龍季後賽固定輪替

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366