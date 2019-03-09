全英賽／桃田賢斗三場直落二晉4強　石宇奇戰安賽龍拼衛冕

▲2019全英公開賽,桃田賢斗 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽8日進行各項8強賽事，男單部分，現任球王日本桃田賢斗直落二擊敗印度斯里坎特(Srikanth Kidambi)，4強將要對上香港好手伍家朗；另一邊大陸石宇奇則是要對上前任球王丹麥安賽龍(Viktor Axelsen)。

男單部分在首輪出現幾場爆冷賽事，像是台灣一哥周天成、大陸林丹、諶龍、南韓一哥孫完虎都遭首輪淘汰之後，後續的賽事鮮少出現爆冷，而在8強賽事中，桃田賢斗18：10一個斜線下殺，讓斯里坎特難反應，20：12時，斯里坎特雖在網前化解，桃田賢斗反應快馬上壓對角拿下首局。

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▼伍家朗 。

而在第二局桃田賢斗出現賽末點，斯里坎特一個對角搶攻，讓桃田賢斗懊惱，不過最後桃田賢斗的關鍵對角進攻，順利拿下賽末點挺進4強，讓桃田賢斗握拳高呼。另一頭石宇奇對上日本常山幹太，則沒有遇到太多阻撓，第二局甚至以21：7輕鬆拿下。

桃田賢斗從首輪對上泰國佩爾帕達布（Khosit PHETPRADAB）、16強碰泰國旺查倫（Kantaphon WANGCHAROEN），至8強對上斯里坎特，全都以直落二拿下，4強賽將要對上伍家朗，雙方交手過5次，桃田賢斗全勝。

▼安賽龍。

上屆全英賽冠軍的石宇奇，今年則以衛冕為最大目標，同樣三場都是直落二晉級4強，曾說很想對上安賽龍，「因為他的水平很高，想去拼一拼。」如願對上安賽龍，雙方交手過3次石宇奇僅握1勝。

女單部分4強賽則是世界球后戴資穎對上日本山口茜、大陸陳雨菲對上日本奧原希望。

▼石宇奇。（圖／CFP）