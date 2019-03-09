運動雲

> >

全英賽／戴資穎預計9日晚間9點對決山口茜　搶冠軍戰門票

ETtoday運動雲

▲▼ 丹麥公開賽,戴資穎,女單冠軍戴資穎 。（圖／CFP）

▲戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽8日進行各項8強賽事，世界球后戴資穎直落二擊敗印度好手塞娜（Saina Nehwal）晉級4強，另一邊日本山口茜三局擊退大陸何冰嬌，雙方4強賽事將在9日晚間登場，拼搶冠軍戰門票。

在2017、2018年拿下全英賽冠軍的戴資穎，力拼三連霸而來，首輪僅花了29分鐘直落二擊敗加拿大李文珊、16強賽再以直落二擊敗美國華裔張蓓雯，再順利以直落二擊敗塞娜，也收下雙方對戰的13連勝，晉級4強的對手是目前世界排名第5的山口茜。

請繼續往下閱讀...

戴資穎和山口茜過去交手13次，戴資穎握有7勝，不過近期遭遇2連敗，最近一次交手是在去年年終總決賽，戰至第三局時戴資穎傷退，值得一提的是，戴資穎去年在全英賽決賽中，也是對決山口茜，最後戴資穎以直落二（22：20、21：13）勇奪二連霸。

本屆戴資穎和山口茜提前在4強賽交手，也可說是重現了去年決賽的對戰組合，不過今年則是要拼搶冠軍戰的門票，被安排在所有賽程的第四場，預計出賽時間是9日晚間9點，不過時間可能隨著前面場次進行狀況，提前或者延後。籤表下半部另一組4強對決，則是由大陸陳雨菲對上日本奧原希望。

▼ 山口茜。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 南京世錦賽，山口茜（Akane YAMAGUCHI）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 全英賽戴資穎
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

熱門新聞

大專棒聯／歐晉今年畢業挑戰中職　國體3人報選秀

林書豪在場上對手多拿22分　納斯：一臉不知所措

全英賽／戴資穎頻送驚艷回擊再登BWF好球　網讚：這銷魂的反拍

林書豪打破三分荒砍14分　羅瑞大三元率暴龍23分血洗鵜鶘

中職／轉換身份圓夢　陽耀華感謝富邦給機會

林書豪拚暴龍季後賽固定輪替　范弗利特回歸反對他有利

讀者回應

﻿

最新新聞

1開季名單預測　台將僅陳偉殷上榜

2SBL最猛射手 呂政儒將成5000先生

3桃田賢斗三場直落二　石宇奇晉4強

4馬拉喀什柔道大獎賽　連珍羚摘金

5第三局崩盤輸山口茜　何冰嬌仍微笑

熱門新聞

1歐晉畢業挑戰中職 國體3人報選秀

2納斯：林書豪一臉不知所措

3戴資穎再登BWF好球　網：這銷魂反拍

4林書豪破三分荒砍14分　暴龍血洗鵜鶘

5換身份圓夢　陽耀華謝富邦給機會

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366