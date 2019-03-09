全英賽／戴資穎預計9日晚間9點對決山口茜　搶冠軍戰門票

▲戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽8日進行各項8強賽事，世界球后戴資穎直落二擊敗印度好手塞娜（Saina Nehwal）晉級4強，另一邊日本山口茜三局擊退大陸何冰嬌，雙方4強賽事將在9日晚間登場，拼搶冠軍戰門票。

在2017、2018年拿下全英賽冠軍的戴資穎，力拼三連霸而來，首輪僅花了29分鐘直落二擊敗加拿大李文珊、16強賽再以直落二擊敗美國華裔張蓓雯，再順利以直落二擊敗塞娜，也收下雙方對戰的13連勝，晉級4強的對手是目前世界排名第5的山口茜。

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戴資穎和山口茜過去交手13次，戴資穎握有7勝，不過近期遭遇2連敗，最近一次交手是在去年年終總決賽，戰至第三局時戴資穎傷退，值得一提的是，戴資穎去年在全英賽決賽中，也是對決山口茜，最後戴資穎以直落二（22：20、21：13）勇奪二連霸。

本屆戴資穎和山口茜提前在4強賽交手，也可說是重現了去年決賽的對戰組合，不過今年則是要拼搶冠軍戰的門票，被安排在所有賽程的第四場，預計出賽時間是9日晚間9點，不過時間可能隨著前面場次進行狀況，提前或者延後。籤表下半部另一組4強對決，則是由大陸陳雨菲對上日本奧原希望。

▼ 山口茜。（圖／達志影像／美聯社）