韋蘭德生涯第11次投開幕戰　與國王、沙胖並列現役最多

▲太空人王牌韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

太空人開幕戰將於3月29日對戰水手隊，開幕先發由誰主投？答案完全不讓人意外，王牌韋蘭德（Justin Verlander）將迎來生涯第11場開幕戰先發，與水手「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）和洋基沙巴西亞（CC Sabathia）並列現役最多。

36歲韋蘭德在大聯盟打滾15個球季，在2006年以17勝站穩老虎先發，過去有過10次開幕戰先發經驗，前9場主投開幕戰都是在老虎隊。根據大聯盟資料，韋蘭德10場開幕戰先發，繳出3勝1敗、防禦率4.03成績。

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韋蘭德主投開幕戰次數並列現役最多，但在大聯盟百年多史上，他僅排在第10位。開幕戰先發次數紀錄由名人堂傳奇席佛（Tom Seaver）16次所保持，莫里斯（Jack Morris）和強森（Walter Johnson）則是以14次並列第二。

對於生涯第11次擔任開幕戰先發，韋蘭德表示，「多數人都覺得我要投開幕戰，總教練辛區叫我到辦公室，很像是要恭喜我，告訴我將投11次開幕戰，那感覺還蠻酷的。」

35歲的韋蘭德於2017年透過交易加入太空人，效力2個球季繳出21勝9敗、防禦率2.32成績，去年球季34場先發投出16勝9敗、防禦率2.52，在季後美聯賽揚獎票選名列第2。此外，韋蘭德合約將於本季結束後到期，年底將是生涯首度成為自由球員。

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