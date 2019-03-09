運動雲

> >

韋蘭德生涯第11次投開幕戰　與國王、沙胖並列現役最多

ETtoday運動雲

▲美聯冠軍戰G6、太空人韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人王牌韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

太空人開幕戰將於3月29日對戰水手隊，開幕先發由誰主投？答案完全不讓人意外，王牌韋蘭德（Justin Verlander）將迎來生涯第11場開幕戰先發，與水手「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）和洋基沙巴西亞（CC Sabathia）並列現役最多。

36歲韋蘭德在大聯盟打滾15個球季，在2006年以17勝站穩老虎先發，過去有過10次開幕戰先發經驗，前9場主投開幕戰都是在老虎隊。根據大聯盟資料，韋蘭德10場開幕戰先發，繳出3勝1敗、防禦率4.03成績。

請繼續往下閱讀...

韋蘭德主投開幕戰次數並列現役最多，但在大聯盟百年多史上，他僅排在第10位。開幕戰先發次數紀錄由名人堂傳奇席佛（Tom Seaver）16次所保持，莫里斯（Jack Morris）和強森（Walter Johnson）則是以14次並列第二。

對於生涯第11次擔任開幕戰先發，韋蘭德表示，「多數人都覺得我要投開幕戰，總教練辛區叫我到辦公室，很像是要恭喜我，告訴我將投11次開幕戰，那感覺還蠻酷的。」

35歲的韋蘭德於2017年透過交易加入太空人，效力2個球季繳出21勝9敗、防禦率2.32成績，去年球季34場先發投出16勝9敗、防禦率2.52，在季後美聯賽揚獎票選名列第2。此外，韋蘭德合約將於本季結束後到期，年底將是生涯首度成為自由球員。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 韋蘭德太空人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

熱門新聞

大專棒聯／歐晉今年畢業挑戰中職　國體3人報選秀

林書豪在場上對手多拿22分　納斯：一臉不知所措

全英賽／戴資穎頻送驚艷回擊再登BWF好球　網讚：這銷魂的反拍

中職／轉換身份圓夢　陽耀華感謝富邦給機會

中職／Lamigirls老么若潼最愛廖健富　惡補舞步老爸崩潰　

全英賽／山口茜三局連下7分退何冰嬌　晉級4強對決戴資穎

讀者回應

﻿

最新新聞

1韋蘭德11次開幕先發 並列現役第1

2林書豪拚暴龍季後賽固定輪替

3馬查多態度惹議：反正我就是屁孩

4踢球女孩兒　民雄王淑雯是學妹偶像

5羚小鹿過年放縱大吃

熱門新聞

1歐晉畢業挑戰中職 國體3人報選秀

2納斯：林書豪一臉不知所措

3戴資穎再登BWF好球　網：這銷魂反拍

4換身份圓夢　陽耀華謝富邦給機會

5Lamigirls老么若潼最愛廖健富

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366