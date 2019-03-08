大專棒聯／歐晉今年畢業挑戰中職　國體3人報選秀

▲國體大歐晉今年畢業，準備參加中職選秀。（圖／記者楊舒帆攝）



記者路皓惟／台中報導

台灣棒壇的傳統勁旅國立體大是許多目標旅外、打職棒球員的首選，創校至今培育出多名棒球菁英。據國體總教練陳炫琦指出，今年歐晉、廖柏勳和李承恩3名大四球員都將報名選秀，至於大三的鄭浩均則是繼續拚旅外，暫時還不考慮中職。

陳炫琦表示，「我們一直鼓勵有能力的球員去挑戰職棒或旅外，但主要設定是大三升大四或即將畢業的大四球員。」國體有這樣的考量，一方面是讓球員在大學成棒磨練成熟，做好完全準備再去打職棒，另一方面則是希望保有球隊的戰力。

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目前距離中職選秀剩下約4個月時間，國體確定將有3名球員報選秀。其中歐晉是許多球迷相當熟悉的名字，從少棒就很出名的他，在2009年代表龜山少棒遠征廉波特，與宋文華組成「左右護法」，在各項棒球賽事大放異彩。時間飛快，這位被球迷封為「「歐提茲」的他今年即將從大學畢業，準備好去職棒闖一闖。

▲2018世大棒中華隊國手李承恩。（圖／中華棒協提供）



外野手廖柏勳和內野手李承恩同樣即將在今年夏天畢業，廖柏勳曾於2011年入選小馬聯盟小馬級中華青少棒代表隊，隨後代表中華隊出戰IBA世界青少棒錦標賽和亞洲青少棒錦標賽，雖然升上青棒後至今7年未再入選中華隊，但他仍有一個職棒夢。

李承恩過去曾入選世界青少棒中華隊，也曾在青棒時期入選中華隊，進入成棒後，去年他接連入選世大棒和U23世界盃中華隊，設定今年畢業後也要投入選秀。

大三鄭浩均去年先後入選世界大學棒球錦標賽、U23世界盃中華代表隊，每次吸引許多球探到場關注，被認為是下一個旅外球員，他表示今年確定不會報名中職選秀，還是想要拚旅外機會，目標去打日職。

▲國體鄭浩均懷抱旅外夢。（圖／記者路皓惟攝）