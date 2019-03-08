運動雲

> >

大專棒聯／國體推出「勝利方程式」　9比2賞嘉大2連敗

ETtoday運動雲

▲107大專棒球聯賽,國立體大9比2擊敗嘉義大學。（圖／記者路皓惟攝）

▲國體鄭浩均優質先發。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／台中報導

大專棒球運動聯賽公開組一級8強複賽，8日出戰嘉義大學，國立體大推出勝利方程式，鄭浩均6局優質先發，搭配藍愷青3局強力後援，加上打線適時串連，全場掃出10支安打，終場以9比2拿下複賽第一勝，賞給嘉義大學二連敗。

此戰前三局國體大鄭浩均和嘉大張朝欽互相壓制，直到三局下國體大找到突破低肩側投的方式，王泓逸先是保送上壘，接著李承恩擊出安打後，發動雙盜壘推進至二、三壘，林楷錡揮出左外野方向穿越安打，替國體大取得2比0領先。

請繼續往下閱讀...

▲107大專棒球聯賽,國立體大9比2擊敗嘉義大學。（圖／記者路皓惟攝）

▲國立體大林楷錡敲安打先馳得點。（圖／記者路皓惟攝）

鄭浩均在五局上出現亂流，連續投出2次保送，儘管嘉義大學來到二、三壘得分大門口，但他展現出危機處理能力，讓李信佳擊出內野飛球出局化解失分。五局下，國體大靠1支安打、1次保送追加分數，來到3比0領先。

前一局逃過失分危機，鄭浩均在六局上遭到高宸軒砲轟，這發中外野大號全壘打帶起球隊攻勢，接著嘉大連續3支安打，將比數追到1分差。七局下，國體大靠王泓逸、廖柏勳連2支二壘安打再下一城，隨後林楷錡高飛犧牲打，以及吳家洋清壘三壘安打，單局灌進4分，將比數擴大至7比2領先。

▲107大專棒球聯賽,國立體大9比2擊敗嘉義大學。（圖／記者路皓惟攝）

▲國體廖柏勳繳出猛打賞。（圖／記者路皓惟攝）

八局下，國體大廖柏勳直擊左外野全壘打牆的三壘安打，加上李承恩高飛犧牲打，國體大再得2分，將勝利穩穩收進口袋，此戰鄭浩均主投6局被擊出8支安打責失2分，投出9次三振、2次保送，接替登板的藍愷青後援3局丟出3K無失分。

國體大今日打線完全發揮，先發9棒有7位打者敲出安打，其中第3棒廖柏勳繳出猛打賞，貢獻2分打點，王泓逸則是上壘率百之分百。此外，全場國體大跑出5次盜壘成功，李承恩和蘇暐棖各跑出2次盜壘。

總教練陳炫琦表示，「打擊在比賽後半段有發揮，而投手部分，鄭浩均雖然沒有達到最佳狀態，但符合教練團的預期，藍愷青則是陣中最穩的投手，抗壓性很強。」

▲107大專棒球聯賽,國立體大投手藍愷青。（圖／記者路皓惟攝）

▲藍愷青守住球隊勝利。（圖／記者路皓惟攝）

關鍵字： 大專棒聯國立體大嘉義大學
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

熱門新聞

全英賽／戴資穎頻送驚艷回擊再登BWF好球　網讚：這銷魂的反拍

林書豪在場上對手多拿22分　納斯：一臉不知所措

全英賽／戴資穎31分鐘直落二退張蓓雯　晉級8強將對上塞娜

日職／王柏融春訓狀況好　潘忠韋：幾乎不打壞球

中職／轉換身份圓夢　陽耀華感謝富邦給機會

全英賽／戴資穎直落二擊退塞娜　挺進4強收下對戰13連勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1山口茜退何冰嬌　晉4強對決戴資穎

2大專棒聯／國體9比2賞嘉大2連敗

3中學五人雲林斗六女足第一屆也是最後

4踢球與女孩四維劉嘉萍當空軍挑戰自己

5陽岱鋼落枕後復出4打數熄火

熱門新聞

1戴資穎再登BWF好球　網：這銷魂反拍

2納斯：林書豪一臉不知所措

3戴資穎直落二退張蓓雯　晉8強對塞娜

4王柏融春訓狀好　潘忠韋：不打壞

5換身份圓夢　陽耀華謝富邦給機會

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366