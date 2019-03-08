大專棒聯／國體推出「勝利方程式」　9比2賞嘉大2連敗

▲國體鄭浩均優質先發。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台中報導

大專棒球運動聯賽公開組一級8強複賽，8日出戰嘉義大學，國立體大推出勝利方程式，鄭浩均6局優質先發，搭配藍愷青3局強力後援，加上打線適時串連，全場掃出10支安打，終場以9比2拿下複賽第一勝，賞給嘉義大學二連敗。

此戰前三局國體大鄭浩均和嘉大張朝欽互相壓制，直到三局下國體大找到突破低肩側投的方式，王泓逸先是保送上壘，接著李承恩擊出安打後，發動雙盜壘推進至二、三壘，林楷錡揮出左外野方向穿越安打，替國體大取得2比0領先。

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▲國立體大林楷錡敲安打先馳得點。（圖／記者路皓惟攝）



鄭浩均在五局上出現亂流，連續投出2次保送，儘管嘉義大學來到二、三壘得分大門口，但他展現出危機處理能力，讓李信佳擊出內野飛球出局化解失分。五局下，國體大靠1支安打、1次保送追加分數，來到3比0領先。

前一局逃過失分危機，鄭浩均在六局上遭到高宸軒砲轟，這發中外野大號全壘打帶起球隊攻勢，接著嘉大連續3支安打，將比數追到1分差。七局下，國體大靠王泓逸、廖柏勳連2支二壘安打再下一城，隨後林楷錡高飛犧牲打，以及吳家洋清壘三壘安打，單局灌進4分，將比數擴大至7比2領先。

▲國體廖柏勳繳出猛打賞。（圖／記者路皓惟攝）



八局下，國體大廖柏勳直擊左外野全壘打牆的三壘安打，加上李承恩高飛犧牲打，國體大再得2分，將勝利穩穩收進口袋，此戰鄭浩均主投6局被擊出8支安打責失2分，投出9次三振、2次保送，接替登板的藍愷青後援3局丟出3K無失分。

國體大今日打線完全發揮，先發9棒有7位打者敲出安打，其中第3棒廖柏勳繳出猛打賞，貢獻2分打點，王泓逸則是上壘率百之分百。此外，全場國體大跑出5次盜壘成功，李承恩和蘇暐棖各跑出2次盜壘。

總教練陳炫琦表示，「打擊在比賽後半段有發揮，而投手部分，鄭浩均雖然沒有達到最佳狀態，但符合教練團的預期，藍愷青則是陣中最穩的投手，抗壓性很強。」

▲藍愷青守住球隊勝利。（圖／記者路皓惟攝）