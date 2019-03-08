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全英賽／林丹、諶龍首輪出局　大陸男單剩石宇奇進8強拼衛冕

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▲▼羽球年終賽,石宇奇（圖／CFP）

▲石宇奇。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽8日進行各項8強賽事，男單部分大陸三人出賽，都分在籤表下半部，不過林丹和諶龍都在首輪遭到淘汰，僅剩目前世界排名第二的石宇奇挺進8強，將要對上首輪擊敗林丹的日本常山幹太。

林丹在首輪和常山幹太拼戰三局之後遭到逆轉落敗，世界排名第4的諶龍，更是遭到世界排名僅32的丹麥小將傑姆克（Rasmus GEMKE）直落二，僅剩下石宇奇順利擊敗丹麥安東森（Anders ANTONSEN）、大馬劉國倫後晉級8強，石宇奇2017年拿下全英賽亞軍，去年擊敗林丹獲得冠軍，今年也要一爭衛冕。

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石宇奇在對決劉國倫比賽賽後提到，「一直保持著緊張的狀態，獲勝前一刻也沒有放鬆，給自己打了8分，林丹和諶龍都不在，我想要贏。」不過在林丹去年遭遇九次首輪淘汰，本屆又遭首輪淘汰、闖進馬來西亞大師賽決賽的諶龍，更在首輪輸給排名有段落差的傑姆克，僅剩石宇奇力拼。

全英賽男單晉級8強選手有現任球王日本桃田賢斗、印度斯里坎特（KIDAMBI Srikanth）、印尼蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）、香港伍家朗、丹麥前球王安賽龍、丹麥約根森（Jan O JORGENSEN）、常山幹太以及石宇奇。

▼2018全英公開賽,男單冠軍石宇奇。（圖／路透社）

▲▼2018全英公開賽,全英賽,男單冠軍,石宇奇。（圖／路透社）

關鍵字： 全英賽
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