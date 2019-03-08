UBA／陳育緹、林蝶連線轟垮衛冕軍　文化5連霸夢碎

▲陳育緹。（圖／大專體總提供）



記者洪偵源／台北報導

107學年度UBA公開女一級6晉4決賽，世新大學在陳育緹全場30分，搭配林蝶17分、13籃板率領下，以81比71擊敗尋求衛冕的文化大學晉級4強，也讓文化5連霸夢碎，更是自81學年度起，首度無緣4強。

世新開賽就勢如破竹，文化整場沒領先過，上半場曾咬到剩1分落後，但第三節世新開節9比4攻勢，逐漸拉開差距，進入第四節已經領先達12分，苦苦追趕的文化，無力挽救跌出4強的命運。

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文化本屆將羅蘋、黃鈴娟、陳薇安以及黃柔甄拉上大隊國泰，但隊上依舊人才擠擠，即便有7名大一球員，戴宜庭20分、6籃板，徐玉蓮18分、7籃板，兩人也是文化本屆領袖人物，但欠缺更多火力支援。

同時文化團隊出現22次失誤，比對手多了8次，給了世新不少轉換快攻機會，陳育緹表示，大家肯防守，一抄到球就很快朝籃框進攻，才能在第三節短時間就把比分拉開。

文化教頭鄭慧芸表示，感受到球員的拼勁，但是一向與大隊陪練，都是國手級的對手，放到UBA卻無法發揮當時的強度刺激下所展現的能力，顯然有需要修正的地方。

同時鄭慧芸指出，把4個球員拉上大隊，球員也習慣過去有人帶領，自己幫忙的定位，尤其要培養做領袖的徐玉蓮、戴宜庭，很似乎還沒有做好準備。

▲林蝶。（圖／大專體總提供）