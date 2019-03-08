NCAA二級最強球員投入選秀　有望成14年來首位非一級球員中選

#ShawU students: Watch the take-on Virginia Union in the #CIAA Semi-Finals tonight at 9pm in the Willie E. Gary Student Center. #ShawUCIAA #Shaw_RYS19 #LiveTheLegacy @ShawuSGA @ShawU_SAB pic.twitter.com/lmZOWrAk5G — Shaw University (@ShawUniversity) 2019年3月1日

▲被譽為全美NCAA二級籃球最強的辛頓宣布參加選秀。



記者黃詩崴／綜合報導

每年都有著大批天賦異稟的大學生投入NBA選秀會，不過在兩輪總共60個順位當中，能雀屏中選的往往是來自NCAA一級大學、歐洲聯賽的頂尖球員。蕭爾大學（Shaw University）辛頓（Amir Hinton）宣布將投入今年選秀，假使他被挑中將成為自2005年首位非NCAA一級大學生。

根據《ESPN》報導，辛頓將投入2019年NBA選秀，並且他也要聘用經紀人為他的職業籃球鋪路。辛頓對自己充滿信心，「我想這個時間點對我來說相當合適，我準備好了，我會努力一試，並且在樂透區被挑走。」

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儘管辛頓對自己很有自信，但是根據外媒的分析，身高6呎5吋（約196公分）、190磅（約86公斤）的後衛，儘管場均可以砍下29.4分外帶4.8籃板、4助攻，但是處在NCAA二級賽場，因此數據還需要打點折扣，因此多半認為他將是二輪選秀球員，不過外媒也一致認同他是近年最好的NCAA二級球員。

Congratulations to Amir Hinton for being named the 2019 @CIAAForLife Men's Basketball Player of the Year! #ShawU #SUBears #Shaw_RYS19 #CIAATourney pic.twitter.com/0Aq68Hgxe3 — Shaw University (@ShawUniversity) 2019年2月25日

▲辛頓獲選CIAA聯盟2019年度MVP



雖然他在NCAA二級賽場讓他的數據稍打折扣，但同時也代表他沒有跟高強度對手交戰的經驗，讓他屬於一種低完成度球員，因此多加強這方面的經驗，有機會得到大幅度的成長。辛頓也透露將會在選秀會前積極找訓練師鍛鍊，短期目標是能夠受邀參加5月在芝加哥舉辦的聯合測試會。

不管辛頓最終在哪個順位被挑走，只要有被挑中，考量他來自NCAA二級的學校，這都將是一件讓人印象深刻的事。

NBA選秀會上一次出現非NCAA一級大學生是在2005年爵士以第51順位挑中惠力（Robert Whaley），他畢業自NAIA的沃許大學（Walsh University），不過他只在NBA打了一個賽季，出賽23場，留下場均2.1分、1.9籃板的數據，之後就轉戰多明尼加聯賽以及NBA發展聯盟，但再也沒有踏上NBA賽場，惠力甚至在卸下球衣後因毒品、竊盜等犯行多次入獄。