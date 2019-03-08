不只奧運聯手　FIFA提議南北韓申辦2023女足世界盃

▲FIFA主席英凡提諾。（圖／路透社）



記者顏如玉／綜合報導

隨著朝鮮半島緊張關係緩和，許多體育項目兩韓都攜手參賽，更有意要申辦2032年奧運，而近日國際足聯(FIFA)主席英凡提諾(Gianni Infantino)也提議，希望朝鮮、南韓能聯手申辦2023女足世界盃，「若是兩韓聯合舉辦，將會是一件了不起的事。」

去年的平昌冬奧，南北韓就曾在開幕典禮中共同入場，還共組女子冰上曲棍球隊造成不小的話題；接著5月的世界桌球團體賽中，南北韓原本在女子組8強對決，不過最終卻攜手一同挺進4強。雅加達亞運，南北韓同樣也在開閉幕共同入場，且一同參加女籃、龍舟及划船，其中女籃拿下銀牌、女子龍舟500公尺奪金。年底的柔道世錦賽，南北韓聯隊也出擊，奪下混合團體賽銅牌。

請繼續往下閱讀...

▲南北韓聯隊於雅加達亞運一同進場。（圖／記者李毓康攝）



今年南北韓則宣布要共同申辦2032年奧運，另外也確定將會以南北韓聯隊之名參與2022奧運的4項目，包括女籃、女子曲棍球、柔道和賽艇。

早在去年俄羅斯世界盃時，英凡提諾就曾和南韓總統文在寅會晤時表示，期望兩韓能共同申辦世界盃，「當時沒有真實感，但這一年來發生很多事，現在的反應是積極的，兩韓應該開始做好準備。」

據《美聯社》報導，目前已有澳洲、哥倫比亞、日本和南非表明有意申辦2023年女足世界盃，不過FIFA將會到明年3月才確定。