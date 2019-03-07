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2019臉部平權台北國道馬10日登場　天后Selina攜手球后范榮玉

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▲▼2019臉部平權運動臺北國道馬拉松 賽前記者會 。（圖／主辦單位提供）

▲2019臉部平權運動台北國道馬拉松賽前記者會 。（圖／主辦單位提供，下同）

體育中心／綜合報導　

陽光基金會自2014年起推動臉部平權，去年首度與中華民國路跑協會跨界合作，以「臉部平權」號召跑友響應獲熱烈回響，今年再度於3月10日共同舉辦「2019臉部平權運動台北國道馬拉松」，並於3月7日舉辦賽前記者會，除了臉部平權代言人Selina任家萱出席力挺，預計挑戰本次21k賽事的聽奧羽球球后范榮玉也代表陽光顏損朋友上台分享顏損者的社會處境。

陽光基金會董事長楊瑞永表示，「顏損者在求學、就業歷程中常遭以貌取人、言語霸凌等不公平的對待，為此陽光持續傳達臉部平權理念，呼籲大眾用心看見、尊重每個人獨一無二的價值！除在國內倡導，陽光也加入國際臉部平權聯盟，未來陽光將與世界顏損服務組織聯手推動臉部平權。」

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連續舉辦25年的台北國道馬拉松，今年共有8040人報名參賽，去年全馬冠軍傅淑萍，今年將力抗坐骨痛再戰全馬、半馬冠軍有「最強上班族跑者」稱號的陳瑋琳，也將挑戰冠軍連霸；本場賽事同時也為日本岩手縣系列比賽之一，將有12位來自日本岩手縣的選手參賽進行台日交流。

▲▼2019臉部平權運動臺北國道馬拉松 賽前記者會 。（圖／主辦單位提供）

Selina任家萱歷經意外後展現過人的勇氣和堅持，短短兩年復出螢光幕前發光發熱，並挑戰多場國內外馬拉松，證明只要勇於打破框架，就有無限可能；近年她並以陽光基金會臉部平權代言人身份推廣臉部平權不遺餘力，「最近自己才領悟到重建之路很漫長的道理，不希望任何人因為外表被傷害或限制發展，臉部平權是你我都應該去關心的事情，希望大家能屏除以貌取人的刻板印象，用心去看見、認識我們身邊的人事物，去發現每個人的無限可能!」

而范榮玉出生時因罹患崔契爾柯林斯症候群(又稱為下頷骨顏面發育不全)五官與一般孩子不同，合併患有小耳症影響聽力必須配戴助聽器；呼吸道也因比正常人狹窄，容易導致睡眠呼吸中止；小學三年級時在家人支持與鼓勵下踏上運動員之路，18歲就為台灣勇奪亞太聽障奧運羽球女子單打金牌成為世界球后。

▼ 范榮玉。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

▲▼ 2019臉部平權運動臺北國道馬拉松 賽前記者會，世界聽障奧運羽球金牌球后范榮玉 。（圖／記者謝孟儒攝）

范榮玉風光背後從小她卻飽受種種嘲諷與眼光「她長得好奇怪…」、「聽不見怎不去念啟聰學校，當甚麼運動員。」但他認為應該要打破框架，每個人都能找到合適、喜歡的運動，不應該因為疾病或外表受限，因此近年她積極推廣身心障礙者運動，以自身經驗鼓勵特殊孩子追求運動夢，今年也以陽光基金會傷友代表身分挑戰半馬賽事證明「運動路上，你我都一樣！」三、四月間並將參與聽障世界盃以及聽障亞運國手選拔，繼續為台灣爭光。

今年賽事計有72名陽光選手(燒傷及顏損朋友24人、口友27人、家屬21人)將以選手身分跑上國道，為助陽光選手們順利無痛完賽，陽光基金會特於賽前進行訓練計畫，並在3月10日賽事當天於陽光基金會攤位區內將有專業治療師提供選手賽後修復伸展教學、及身體組成分析等貼心服務。

大會今年也特別提供競速菁英馬拉松組選手專屬服務-雷射雕刻獎章，於獎章刻上選手姓名及完賽成績，打造具紀念價值又獨一無二的完賽獎章。此外，國內知名的伊林娛樂亦再度響應號召旗下藝人陪跑並組成閃亮的加油團，為3月10日「2019臉部平權運動台北國道馬拉松」燒傷顏損朋友及所有參賽選手加油，同時鼓勵大家勇於打破框架，從心看見每個外表下的無限可能！

▲▼ 2019臉部平權運動臺北國道馬拉松 賽前記者會，Selina任家萱、世界聽障奧運羽球金牌球后范榮玉 。（圖／記者謝孟儒攝）

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