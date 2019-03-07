柏加特回勇士當啦啦隊也甘願　當GM也會交易自己迎KD　

▲柏加特出席簽約勇士記者會。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

34歲澳洲中鋒柏加特(Andrew Bougt)從雪梨國王回到老東家勇士。被問到2016被交易到獨行俠，他對制服組並沒有怨言，「要是我是GM的話我也會這麼做。現在我很高興得到回到勇士的機會，叫我坐板凳20場灰毛巾為隊友加油我也樂意。」

柏加特身為冠軍陣容成員，卻被交易到獨行俠換取爭取杜蘭特(Kevin Durant)的空間，他說：「我知道這是商業決策，當你有機會簽下杜蘭特，那就是我該走了。如果我是GM的話我也這麼做，不會為此耿耿於懷。我當然感到很失望，但有人傳說我討厭勇士，這絕對是假消息。」

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「能和勇士簽約已經是一大榮耀和肯定，其他的都算是我多賺。要我在場下灰毛巾20廠當個稱職的啦啦隊我也很樂意。我並不笨，現在我更好了，但總會有卡森斯（DeMarcus Cousins）犯規麻煩，或是需要加強防守，上去頂個幾分鐘，上場時間並不是最重要的。」

柏加特透露離開勇士後，他仍和格林(Draymond Green)、柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)等隊友保持聯絡。「能夠回到一支看重你的球隊真的很棒，希望我能再拿下一枚冠軍戒指。」而他也透露過去曾在場賞與卡森斯互噴、拉扯、犯規，他也說兩人要重新熟悉一下，但非常樂意和他當隊友。

不過身為冠軍熱門的勇士，目前戰績有些起伏近10場比賽輸了5場。「這不是什麼世界末日，碰到一點逆境反而有幫助，尤其是在季後賽之前。」柏加特說。

