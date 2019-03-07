運動雲

> >

柏加特回勇士當啦啦隊也甘願　當GM也會交易自己迎KD　

ETtoday運動雲

▲▼柏加特出席簽約勇士記者會。（圖／CFP）

▲柏加特出席簽約勇士記者會。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

34歲澳洲中鋒柏加特(Andrew Bougt)從雪梨國王回到老東家勇士。被問到2016被交易到獨行俠，他對制服組並沒有怨言，「要是我是GM的話我也會這麼做。現在我很高興得到回到勇士的機會，叫我坐板凳20場灰毛巾為隊友加油我也樂意。」

柏加特身為冠軍陣容成員，卻被交易到獨行俠換取爭取杜蘭特(Kevin Durant)的空間，他說：「我知道這是商業決策，當你有機會簽下杜蘭特，那就是我該走了。如果我是GM的話我也這麼做，不會為此耿耿於懷。我當然感到很失望，但有人傳說我討厭勇士，這絕對是假消息。」

請繼續往下閱讀...

「能和勇士簽約已經是一大榮耀和肯定，其他的都算是我多賺。要我在場下灰毛巾20廠當個稱職的啦啦隊我也很樂意。我並不笨，現在我更好了，但總會有卡森斯（DeMarcus Cousins）犯規麻煩，或是需要加強防守，上去頂個幾分鐘，上場時間並不是最重要的。」

柏加特透露離開勇士後，他仍和格林(Draymond Green)、柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)等隊友保持聯絡。「能夠回到一支看重你的球隊真的很棒，希望我能再拿下一枚冠軍戒指。」而他也透露過去曾在場賞與卡森斯互噴、拉扯、犯規，他也說兩人要重新熟悉一下，但非常樂意和他當隊友。

不過身為冠軍熱門的勇士，目前戰績有些起伏近10場比賽輸了5場。「這不是什麼世界末日，碰到一點逆境反而有幫助，尤其是在季後賽之前。」柏加特說。
 

關鍵字： 勇士柏加特
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

黑髮正妹想紅！夜戰6男 「無碼片瘋傳」：恭喜你們獲得愛滋病

熱門新聞

全英賽／戴資穎僅花13分鐘拿下首局　直落二退李文珊晉16強

看好王柏融棒打日職　郭李建夫：揮棒時速145夠生存

中職／回到兄弟很開心　肯恩預告將對桃猿「復仇」

林書豪難忘徒弟車被塞滿爆米花　直呼：當菜鳥感覺爛透了！

湖人選到杜克怪物機率大於進季後賽　詹皇拒擺爛要繼續打

紅襪蝴蝶球投手吃禁藥　遭禁賽80場連2年坐球監

讀者回應

﻿

最新新聞

1許基宏有好的開始　伯納點名關鍵

2詹皇總得分超喬丹竄史上第4

3伯納點名楊志龍競爭先發領先者

4周思齊提仲裁：別再背負歷史包袱

5張育成替補長打　打擊率持續飆升

熱門新聞

1戴資穎29分鐘直落二退李文珊晉16強

2郭李建夫：看好王柏融棒打日職

3回到兄弟很開心　肯恩要對猿復仇

4豪哥回憶徒弟車被塞爆米花直呼糟透

5湖人選到杜克怪物機率大於進季後賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366