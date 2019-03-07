洋基先發輪值人力吃緊　布恩：需要時用假先發

▲洋基先發沙巴西亞。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

洋基夕發輪值遭受傷兵困擾，左投「沙胖」沙巴西亞(C.C. Sabathia)和王牌史華連諾（Luis Severino）預計都趕不上開季。而總教練布恩(Aron Boone)也鬆口，若是情況需要將使用假先發。

「我會視情況作出調整，我不認為會使用很多次，但在特定情況下是有可能的。當我們輪值健康時不太會用，但總是會有需要的時候。」布恩說。「碰上連續好幾天有比賽，你希望給投手多一天休息。或是上來直接面對後段棒次會比較適當。」

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他也表示沙巴西亞開季將在傷兵名單，「他的恢復不錯，剛進行第二次牛棚，但我不期待他一開季就在名單之中。如果按照計劃，應該是球季開打後幾週就會回來。」

「當我在牛棚或模擬賽面對打者，我很快就能找回狀態。幾週後我就會面對打者，目前感覺還不錯，沒遇到什麼狀況。手臂、膝蓋、心臟感覺都很好，繼續努力。」沙巴西亞說。

至於旋轉肌群發炎的史華連諾則是預計兩週後開始投球，但也可能缺席開季。因此赫曼（Domingo German）和羅艾西加（Jonathan Loaisiga）將是開季先發輪值的成員。「傷兵情況不至於持續太久，我們也有很棒的替代人選。」

▲洋基總教練布恩。（圖／達志影像／美聯社）