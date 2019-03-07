運動雲

> >

洋基先發輪值人力吃緊　布恩：需要時用假先發

ETtoday運動雲

▲2018美聯分區戰,基襪大戰G4,洋基先發沙巴西亞（CC Sabathia）。（圖／路透）

▲洋基先發沙巴西亞。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

洋基夕發輪值遭受傷兵困擾，左投「沙胖」沙巴西亞(C.C. Sabathia)和王牌史華連諾（Luis Severino）預計都趕不上開季。而總教練布恩(Aron Boone)也鬆口，若是情況需要將使用假先發。

「我會視情況作出調整，我不認為會使用很多次，但在特定情況下是有可能的。當我們輪值健康時不太會用，但總是會有需要的時候。」布恩說。「碰上連續好幾天有比賽，你希望給投手多一天休息。或是上來直接面對後段棒次會比較適當。」

請繼續往下閱讀...

他也表示沙巴西亞開季將在傷兵名單，「他的恢復不錯，剛進行第二次牛棚，但我不期待他一開季就在名單之中。如果按照計劃，應該是球季開打後幾週就會回來。」

「當我在牛棚或模擬賽面對打者，我很快就能找回狀態。幾週後我就會面對打者，目前感覺還不錯，沒遇到什麼狀況。手臂、膝蓋、心臟感覺都很好，繼續努力。」沙巴西亞說。

至於旋轉肌群發炎的史華連諾則是預計兩週後開始投球，但也可能缺席開季。因此赫曼（Domingo German）和羅艾西加（Jonathan Loaisiga）將是開季先發輪值的成員。「傷兵情況不至於持續太久，我們也有很棒的替代人選。」

▲▼洋基總教練，布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基總教練布恩。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基假先發
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

超胸健身女王穿比基尼太誘惑 　「左蜜臀」遭色豬咬一口～痛！

熱門新聞

全英賽／戴資穎僅花13分鐘拿下首局　直落二退李文珊晉16強

看好王柏融棒打日職　郭李建夫：揮棒時速145夠生存

林書豪難忘徒弟車被塞滿爆米花　直呼：當菜鳥感覺爛透了！

湖人選到杜克怪物機率大於進季後賽　詹皇拒擺爛要繼續打

紅襪蝴蝶球投手吃禁藥　遭禁賽80場連2年坐球監

林書豪三分17投0中僅上場11分鐘　暴龍主帥：替補得更好

讀者回應

﻿

最新新聞

1學校球場多鎖著　姚明：引保險機制

2美媒砲轟詹皇是「可怕」隊友

3戴資穎今晚對決美國華裔張蓓雯

4頂替洋基40號王牌　傳簽岡薩雷茲

5富邦悍將開季商品　新款搶先預告

熱門新聞

1戴資穎29分鐘直落二退李文珊晉16強

2郭李建夫：看好王柏融棒打日職

3豪哥回憶徒弟車被塞爆米花直呼糟透

4湖人選到杜克怪物機率大於進季後賽

5紅襪蝴蝶球投手吃禁藥　禁賽80場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366