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卡森斯被批評防守毒瘤　格林：勇士隊友都一樣爛

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▲勇士表弟卡森斯 。（圖／CFP）

▲勇士中鋒卡森斯 。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

勇士中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）近期遭美媒分析他上場時讓勇士防守失分更多如球隊防守毒瘤，但隊友格林（Draymond Green）於7日練球後表示，他認為勇士防守差不是卡森斯一人的責任，因為現在全隊防守都一樣差勁。

卡森斯近期遭美媒分析過去15場的防守效率，發現當卡森斯上場時防守效率每回合失分達111.8分，當他下場時卻只有106.4，也因此引發熱議。

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格林在練球後針對卡森斯防守問題時表示，「很多人看到我們先發表現後都說卡森斯防守很糟糕，但其實不管誰在場上，我們的防守是爛的跟大便（horseshit）一樣，大家看數據都會議論紛紛，但我覺得不用過度解讀，我們最近防守很糟糕，誰都一樣。」

格林更認為球隊的防守責任應該在自己身上，「我的責任是讓隊友專注防守，你得讓別人做他們不太想做的事，像是防守就是，我得在這部分做得更好。」

勇士目前防守效率值為109.5排名聯盟第16，這與去年106.8排名聯盟第11更差，勇士近5戰也只收下2勝，目前以44勝20敗排名西區第一，但距第二名的金塊只有1.5場勝差。

▼勇士格林（圖／達志影像／美聯社）

▲▼格林（Draymond Green）（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士NBA卡森斯格林
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