運動雲

> >

季後將首度投身自由市場　韋蘭德：我不需要5年長約

ETtoday運動雲

▲美聯冠軍戰G2，韋蘭德（justin verlander）完投9局。（（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人王牌韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）當初簽下的7年1.8億美元延長合約，即將於今年球季結束後到期，這將會是他生涯首度投身自由市場，而他也準備好與太空人談延長合約，還表示，「我不需要一張5年合約。」

根據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）報導，雖然韋蘭德已經準備好投入自由市場測試身價，但也不排除跟太空人簽約，如果球團有意留人，他也不反對繼續為太空人效力。「我從未關上門，這是一個好球隊，也有一群好隊友。」韋蘭德說。

請繼續往下閱讀...

近年大聯盟市場遭遇史無前例的寒冬，許多球員身價都受到了影響，而韋蘭德先前也曾對其他球團開砲，但他提到自己不會一昧追求長約，如果年薪符合期待，「高薪短約」也可以接受。

「我計畫是投到40歲左右，所以我不需要一張5年長約。」現年36歲的韋蘭德自2017年被交易至太空人後，效力2個球季繳出21勝9敗、防禦率2.32成績，去年球季34場先發投出16勝9敗、防禦率2.52，在季後美聯賽揚獎票選名列第2。

假設太空人最終沒有和韋蘭德提前談定延長合約，他本人也不排斥轉戰國聯球隊。不過他生涯從未待過國聯，且轉戰國聯需要上場打擊，對此韋蘭德打趣的說，「這些年來我一直在等待國聯球隊，而且現在國聯有可能會改DH制！」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

黑髮正妹想紅！夜戰6男 「無碼片瘋傳」：恭喜你們獲得愛滋病

熱門新聞

全英賽／戴資穎僅花13分鐘拿下首局　直落二退李文珊晉16強

看好王柏融棒打日職　郭李建夫：揮棒時速145夠生存

湖人選到杜克怪物機率大於進季後賽　詹皇拒擺爛要繼續打

林書豪難忘徒弟車被塞滿爆米花　直呼：當菜鳥感覺爛透了！

林書豪三分17投0中僅上場11分鐘　暴龍主帥：替補得更好

全英賽／世界第一印尼男雙首輪爆冷　遭紅牌罰分三局不敵大陸

讀者回應

﻿

最新新聞

12022杭州亞運納入大洋洲國家

2海沃德害怕找不回過去身手

3美媒預喬治奪MVP、防守、進步獎

4巴克利：沒看過像厄文這麼悲慘的人

5別白跑了！大專棒聯7日賽事順延

熱門新聞

1戴資穎29分鐘直落二退李文珊晉16強

2郭李建夫：看好王柏融棒打日職

3湖人選到杜克怪物機率大於進季後賽

4豪哥回憶徒弟車被塞爆米花直呼糟透

5豪哥狀態掙扎　暴龍主帥盼替補給力

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366