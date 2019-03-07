季後將首度投身自由市場　韋蘭德：我不需要5年長約

▲太空人王牌韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）當初簽下的7年1.8億美元延長合約，即將於今年球季結束後到期，這將會是他生涯首度投身自由市場，而他也準備好與太空人談延長合約，還表示，「我不需要一張5年合約。」

根據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）報導，雖然韋蘭德已經準備好投入自由市場測試身價，但也不排除跟太空人簽約，如果球團有意留人，他也不反對繼續為太空人效力。「我從未關上門，這是一個好球隊，也有一群好隊友。」韋蘭德說。

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近年大聯盟市場遭遇史無前例的寒冬，許多球員身價都受到了影響，而韋蘭德先前也曾對其他球團開砲，但他提到自己不會一昧追求長約，如果年薪符合期待，「高薪短約」也可以接受。

「我計畫是投到40歲左右，所以我不需要一張5年長約。」現年36歲的韋蘭德自2017年被交易至太空人後，效力2個球季繳出21勝9敗、防禦率2.32成績，去年球季34場先發投出16勝9敗、防禦率2.52，在季後美聯賽揚獎票選名列第2。

假設太空人最終沒有和韋蘭德提前談定延長合約，他本人也不排斥轉戰國聯球隊。不過他生涯從未待過國聯，且轉戰國聯需要上場打擊，對此韋蘭德打趣的說，「這些年來我一直在等待國聯球隊，而且現在國聯有可能會改DH制！」

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