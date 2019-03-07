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全英賽／世界第一印尼男雙首輪爆冷　遭紅牌罰分三局不敵大陸

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▲▼印尼羽球男雙組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin SanjayaSukamuljo）（圖／CFP）

▲印尼羽球男雙組合吉地安／蘇卡穆約。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽6日正式開戰，世界球后戴資穎首輪輕鬆晉級，而目前也出現了幾場爆冷賽事，其中包括世界排名第一的男雙印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin SanjayaSukamuljo），三局不敵大陸組合劉成／張楠。

吉地安／蘇卡穆約組合自2017年起穩坐世界第一的位置至今，去年收穫9座巡迴賽冠軍，以及亞運男雙金牌，今年更在馬來西亞大師賽及印尼大師賽連拿兩座冠軍，2017及2018年更連霸全英賽冠軍，不過本屆首輪對上6次交手握有5勝的劉成／張楠卻打得辛苦。

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第一局雙方就陷入纏鬥，戰至19平手時，讓劉成／張楠連下2分以21：19拿下，不過首局結束後，蘇卡穆約疑似有狀況，在休息2分鐘後兩人遲遲沒有回到場上，因此被主裁判認定延誤比賽，因此判了一張紅牌並罰分，雙方溝通後仍沒有更改判決，第二局吉地安／蘇卡穆約先丟掉一分，不過連拿5分要回領先，並以22：20扳回。

不過決勝局雙方4平之後，吉地安／蘇卡穆約就一路落後，一度追至17：19但仍以17：21落敗，本屆首輪爆冷淘汰。
而在首輪賽事中，目前包括男單一哥周天成三局不敵大陸黃宇翔、女單印度辛度也是三局無緣逆轉南韓一姊成池鉉，都爆出冷門，而大會第一種子的吉地安／蘇卡穆約組合也在三局後以1比2落敗出局。

關鍵字： 全英賽
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