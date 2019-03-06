全英賽／周天成79分鐘戰三局惜敗黃宇翔　首輪爆冷淘汰

▲周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽6日正式開戰，剛在德國公開賽闖進四強的男單一哥周天成，首輪對上大陸黃宇翔，最終雙方三局大戰，決勝局最後讓對手連趕2分，周天成以1比2（14：21、21：16、22：24）吞敗，無緣晉級16強。

周天成和黃宇翔過去三度交手，周天成握有兩勝，本次在首輪交手，首局黃宇翔就連下4分，周天成以1：8落後，黃宇翔強勢再拿3分拉開比分，不過周天成也連續進攻追至8：11，不過還有4分差，不過還是讓黃宇翔先取得取局點，周天成14：21讓出。

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第二局黃宇翔先搶首分，周天成追平，黃宇翔連下3分反超，周天成2：4追至一分差再追至6平，周天成連攻6分以10：6反超，並以11：7領先，周天成持續握有4分優勢，不過讓黃宇翔連追至13、14平，雙方比分纏鬥，不過周天成18：15領先，周天成順利搶下局點21：16扳回。

決勝局一開局，黃宇翔先拿2分，周天成追至2平並以4：3反超，不過黃宇翔再追至5平，周天成進攻要回領先，不過雙方互有攻勢領先，周天成連攻3分開始拉大領先15：11，不過黃宇翔連要3分追至19平，黃宇翔20：19反超，周天成追至20平再戰至21、22平，但讓黃宇翔連拿2分，周天成22：24落敗。

周天成在全英賽的最佳成績是2017年的四強，去年則在首輪三局不敵印度庫爾瑪遭到淘汰，今年作為大會第三種子，首輪大戰79分鐘後，仍不敵黃宇翔，連兩年在全英賽首輪吞敗。