全國馬拉松紀錄24年還沒人破　許績勝祭5萬獎金看好三選手

▲許績勝教練 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

運動品牌亞瑟士ASICS 6日舉辦頂級跑鞋METARIDE 上市分享會，請台灣馬拉松紀錄保持人許績勝教練、長跑精靈蘇鳳婷、長跑好手張智銓、陳威廷都參加，其中許績勝表回憶起自己當選手時，第一雙廠商贊助的跑鞋就是亞瑟士。

許績勝1995年跑出2小時14分35秒的全國馬拉松紀錄，紀錄高懸24年，至今還沒有人可以突破，紀錄還被稱為是「許績勝障礙」，目前在台體擔任助理教練，過去也訓練過幾位國家隊選手，談起METARIDE的包覆性強、能夠保護腳後跟。

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許績勝說，現在鞋子的材質和科技過去差很多，自己就讀體專時第一雙跑鞋很笨重，「去跑金山馬跑出2小時28分55秒，當時感覺滿輕，但保護沒那麼好，產品科技好真的會事半功倍。」而他也期待自己的全國紀錄有人能破，「除了官方獎金，我個人再提供五萬元激勵獎金，不管是不是我的學生都算數。」

▼ （左起）張智銓、蘇鳳婷、許績勝、陳威廷 。

放眼目前馬拉松好手中，許績勝看好三名選手，包括去年台北馬拉松跑出2小時24分29秒，奪下國內男子組第一，也再創個人最佳的周庭印、在金門馬半馬以1小時12分10秒奪冠的長跑之王何盡平，還有奧運國手張嘉哲。

許績勝談到，「現在的科技雖然進步很多，但是紀錄卻一直沒辦法被突破，有幾個原因，主要是因為環境誘惑多，雖然資源多但誘因也多，還有選手的外在誘因也多，選手跑完訓練一直在滑手機討論遊戲，不是花時間討論訓練內容上面，效果就會差很多。」

對於選手來說，速度和耐力都要加強，不過也不能忽略重訓及耐力，這樣才不會手軟腳軟，因此肌力、耐力和速耐力都很重要。許績勝認為馬拉松就是一種耐得了寂寞的過程，「如果都一直專注在秒數上就會很痛苦，不過我個人練習很多時間想想快樂開心的事情，或是等等大餐要吃什麼，轉移痛苦指數。」

▼ ASICS革命性鞋款METARIDE強勢登場，並舉辦分享會。