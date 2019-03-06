運動雲

> >

全國馬拉松紀錄24年還沒人破　許績勝祭5萬獎金看好三選手

ETtoday運動雲

▲▼許績勝教練 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲許績勝教練 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

運動品牌亞瑟士ASICS 6日舉辦頂級跑鞋METARIDE 上市分享會，請台灣馬拉松紀錄保持人許績勝教練、長跑精靈蘇鳳婷、長跑好手張智銓、陳威廷都參加，其中許績勝表回憶起自己當選手時，第一雙廠商贊助的跑鞋就是亞瑟士。

許績勝1995年跑出2小時14分35秒的全國馬拉松紀錄，紀錄高懸24年，至今還沒有人可以突破，紀錄還被稱為是「許績勝障礙」，目前在台體擔任助理教練，過去也訓練過幾位國家隊選手，談起METARIDE的包覆性強、能夠保護腳後跟。

請繼續往下閱讀...

許績勝說，現在鞋子的材質和科技過去差很多，自己就讀體專時第一雙跑鞋很笨重，「去跑金山馬跑出2小時28分55秒，當時感覺滿輕，但保護沒那麼好，產品科技好真的會事半功倍。」而他也期待自己的全國紀錄有人能破，「除了官方獎金，我個人再提供五萬元激勵獎金，不管是不是我的學生都算數。」

▼ （左起）張智銓、蘇鳳婷、許績勝、陳威廷 。

▲▼ 張智銓、蘇鳳婷、許績勝、陳威廷 。（圖／記者謝孟儒攝）

放眼目前馬拉松好手中，許績勝看好三名選手，包括去年台北馬拉松跑出2小時24分29秒，奪下國內男子組第一，也再創個人最佳的周庭印、在金門馬半馬以1小時12分10秒奪冠的長跑之王何盡平，還有奧運國手張嘉哲。

許績勝談到，「現在的科技雖然進步很多，但是紀錄卻一直沒辦法被突破，有幾個原因，主要是因為環境誘惑多，雖然資源多但誘因也多，還有選手的外在誘因也多，選手跑完訓練一直在滑手機討論遊戲，不是花時間討論訓練內容上面，效果就會差很多。」

對於選手來說，速度和耐力都要加強，不過也不能忽略重訓及耐力，這樣才不會手軟腳軟，因此肌力、耐力和速耐力都很重要。許績勝認為馬拉松就是一種耐得了寂寞的過程，「如果都一直專注在秒數上就會很痛苦，不過我個人練習很多時間想想快樂開心的事情，或是等等大餐要吃什麼，轉移痛苦指數。」

▼ ASICS革命性鞋款METARIDE強勢登場，並舉辦分享會。

▲▼ ASICS革命性鞋款METARIDE強勢登場 重新定義專業長跑體驗 。（圖／亞瑟士提供）

關鍵字： 亞瑟士
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

熱門新聞

中職／LamiGirls再添新成員！電眼甜心女大生菲菲加入

林書豪在哈登身上賠犯規還被抄球　大鬍子後撤三分賞暴龍2連敗

葛雷自爆被洋基逼丟滑球　被改造成田中將大導致成績變爛

又分心出現眼神防守　庫茲馬怒推詹皇去對位

日職／首度打滿全場終結安打荒　王柏融2安、2打點

林書豪三分17投0中僅上場11分鐘　暴龍主帥：替補得更好

讀者回應

﻿

最新新聞

1湖人選到杜克怪物機率大於進季後賽

2前中信棄將薪資成謎　富邦：尊重

3吉諾比利到場看球後馬刺獲三連勝

4魏均珩沒成選秀狀元　因為大數據？

5中學五人制／國女組花蓮秀林獲首冠

熱門新聞

1電眼甜心女大生菲菲入LamiGirls

2豪哥低迷　哈登後撤三分賞暴龍2連敗

3葛雷自爆被洋基「逼迫」丟滑球　

4庫茲馬怒推詹皇去防守

5首度打滿全場　王柏融終結安打荒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366