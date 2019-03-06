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ASICS革命性鞋款METARIDE登場　能減少踝部近20％能量耗損

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▲▼ ASICS革命性鞋款METARIDE強勢登場 重新定義專業長跑體驗 。（圖／亞瑟士提供）

▲ASICS革命性鞋款METARIDE 。（圖／亞瑟士提供，下同）

體育中心／綜合報導

專業運動品牌ASICS亞瑟士革命性新款鞋履METARIDE於日前全球同步發售，承襲累積70年的製鞋工藝，METARIDE巧妙地融合精準與性能，為跑者的運動表現帶來更卓越優勢，並邀請首批搶先體驗的專業選手台灣馬拉松紀錄保持人許績勝教練、長跑精靈蘇鳳婷、長跑好手張智銓、陳威廷都參加6日舉行的分享會。

ASICS亞瑟士秉持著「WIN THE LONG RUN」的核心主張，希望藉由具有革新意義的鞋款發佈，鼓舞每一位跑者透過體育運動，探索更好的人生「履」程，台灣首批搶先體驗的專業選手實際測試兩週，蘇鳳婷提到，自己穿上去的感覺重量很均勻，能夠好好支撐足弓，把速度往前帶，間歇性課表訓練上也比較省力。許績勝教練則認為能夠減緩腳踝的衝擊力。

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▲▼ ASICS革命性鞋款METARIDE強勢登場 重新定義專業長跑體驗 。（圖／亞瑟士提供）

ASICS亞瑟士總裁兼首席營運長廣田康人（Yasuhito Hirota）表示，「ASICS相信我們的全新技術擁有巨大潛力，將顛覆傳統的長距離跑步體驗。部分已率先體驗過METARIDE的職業運動員和跑者向我們透露，METARIDE有效改變了他們原有訓練、比賽、跑步以及恢復方式，而這僅是ASICS開啟專業運動新紀元的起點。」

歷經兩年多的深入探討與研發，METARIDE系列由位於日本神戶的ASICS工學研究所（Institute of Sport Science;ISS）的科學家和設計師團隊研發而成，其精密設計經過科學證明可令踝部關節能量損耗減少近20％。在跑步過程中,腳踝部位的能量消耗較大。而20%的能量損耗差異對於想要充分發揮其長跑潛力的跑者而言，將會帶來震撼般的體驗。

革命性GUIDESOLE技術是帶來革新性跑步體驗的關鍵因素，其精妙弧形鞋底推動身軀前傾，協助跑者以輕巧姿態一路向前。這款以降低耗能為特點的跑鞋努力塑造全新跑感，全方位升級性能及保護作用，助力每個級別的跑者能都跑得更久，輕鬆達到「WIN THE LONG RUN」。ASICS工學研究所所長原野健一（Kenichi Harano）認為METARIDE將在長跑領域開闢一片新天地。

▼ (左起)張智銓、蘇鳳婷、陳威廷 。

▲▼ ASICS革命性鞋款METARIDE強勢登場 重新定義專業長跑體驗 。(左起)張智銓、蘇鳳婷、陳威廷 。（圖／亞瑟士提供）

關鍵字： 亞瑟士
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