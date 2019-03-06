蘇鳳婷月底征戰無錫馬拉松　盼再破PB最終目標拼奧運

▲長跑精靈蘇鳳婷 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

運動品牌亞瑟士ASICS 6日舉辦頂級跑鞋METARIDE 上市分享會，請台灣馬拉松紀錄保持人許績勝教練、長跑精靈蘇鳳婷、長跑好手張智銓、陳威廷都參加，其中蘇鳳婷表示，接下來將參賽大陸無錫馬拉松，「希望可以再突破自己的PB。」

蘇鳳婷剛在2月2019金門馬拉松的半程馬拉松賽事中，跑出1小時19分33秒，不但拿下第一名，也創下個人生涯最佳成績，接下來將要參加大陸無錫馬拉松，希望能打破自己PB，「我三年沒跑全馬，三月底要嘗試，心裡比較緊張，也是告訴自己不要想太多，練多少就是跑多少。」

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▼左起為張智銓、蘇鳳婷、許績勝、陳威廷。

為了備戰無錫馬拉松，蘇鳳婷訓練量也會拉大，「心理素質還是要接著，之前都是21公里，全馬又是多一倍，今年設定年底會跑台北馬拉松，很久沒在台灣跑全馬，想說練得夠，國內國外成績應該都不錯。」最終目標還是奧運，「跑了10幾年，拼一下目標。」

蘇鳳婷也給跑步新手一些挑選裝備上的小建議，「鞋子不能選太好，不能選馬拉松鞋，要選厚的要保護你的腳，新手肌力沒那麼好，穿太好的話很容易讓你的腳受傷，衣服就是輕便為主，不要太過厚重。」

▼金門馬半馬冠軍蘇鳳婷。（圖／大漢集團提供）