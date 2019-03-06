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中職／不只是速度野球　黃甘霖：我們還要強攻

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▲▼中華職棒總冠軍賽第3戰,統一獅,黃甘霖。（圖／記者季相儒攝）

▲黃甘霖。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

統一獅6日在主場與富邦悍將進行自辦熱身賽，獅隊此役火力全開，全場19安，楊家維、郭阜林、潘武雄相繼開轟，反觀悍將整場僅敲6支零星安打，僅靠蔣智賢、張建銘敲轟攻下分數，終場統一獅14比2擊敗悍將，目前在台自辦熱身賽6勝1敗1和（不含二軍），總教練黃甘霖對於選手調整狀況相當滿意，「打線確實比別隊更進入狀況，希望今年我們不只是速度野球，還要強攻，讓投手更有安定感。」

有別於去年，黃甘霖指出，今年春訓加強以賽代訓，讓選手能夠透過實戰調整，「從年前的紅白熱身賽，到對戰西武海外交流賽，以及在國內的自辦熱身賽，我們增加許多比賽，也特別分了A、B兩組，A組以狀況好的為主，讓選手提前競爭。」

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黃甘霖強調，春訓熱身賽重點不在輸贏，而是在過程中找出需要改進之處，「這也是教練團需要幫助選手的地方，給他們一個方向，協助他們在心理、技術各方面都能有所突破，打擊教練今年也特別針對對手的投手，擬出攻擊策略，希望大家在接下來的官辦熱身賽，能夠延續這幾場的手感。」

郭阜林對戰西武交流賽開轟後，打擊完全熄火，一直到今天的全壘打，安打終於再度開張，此役最終繳出雙安，他在賽後表示：「其實我在春訓期間要求是動作確實，即使結果不好，也不會心急，畢竟上場打擊是有設定情境模擬，包括刻意在2好球再出手：「上去設定球路的若來了，會比較要求自己把動作做得完整，不想要只是碰球而已。」

關鍵字： 黃甘霖中職中華職棒統一獅
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