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贏球就是可以大聲！　天空貝：早說過我們是洛城最強

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▲▼比佛利。（圖／CFP）

▲快艇贏下洛城德比之戰。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯快艇昨（5）日擊敗同城湖人，目前穩居西區老七。洛城內戰中快艇後衛「天空貝」比佛利（Patrick Beverley）賽前毛遂自薦扛下對位「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的重任。比賽讀秒階段時快艇穩操勝券，比佛利更作勢要讓球迷鼓譟，他賽後怒噴湖人，「我早說過我們就是洛杉磯最好的球隊。」

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▲比佛利在比賽尾聲不斷要球迷鼓譟。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

根據《ESPN》報導，昨天賽前比佛利負責看防身材比他魁武不少的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），雖然讓詹姆斯攻下全場最高的27分，但快艇還是贏得比賽。賽後比佛利接受訪問說到，「我早就說過我們是洛杉磯最好的球隊，沒有人肯相信我，不過沒關係，因為男人會說謊、女人也會說謊，但是數字不會！」

▲▼比佛利。（圖／CFP）

▲比佛利自告奮勇對位詹皇。（圖／CFP）

比佛利在昨天交手湖人的比賽中上場36分鐘，貢獻13分、9籃板、4助攻外帶5抄截。隊友哈瑞爾（Montrezl Harrell）這樣形容他對球隊的貢獻，「積極、防守、全神貫注、頑固、保有競爭力，這些都是他帶給我們球隊的，應該說是每晚都帶給球隊這些東西。他甚至一點都不畏懼面對身材落差巨大的詹姆斯。」

洛杉磯快艇與湖人在本季賽前目標大相徑庭，快艇步入重建期；湖人則是盤來聯盟看板球星詹姆斯希望重振洛城威名。也因此賽季前的媒體日大批記者都跑到湖人那邊採訪，當時比佛利對著菜鳥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）說到，「看看這個休息室，今天只來了7個記者，你等著看，季末的時候會有多少人跑過來」

▲▼快艇比佛利。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇暫居西區第7領先湖人6場勝差。（圖／達志影像／美聯社）

球季將進入最後尾聲，各隊剩不到20場的比賽，快艇意外地保有競爭力，既便交易截止日前將本季打出生涯年的哈里斯（Tobias Harris）送到七六人，目前依舊在季後賽列車上；反觀湖人儘管球季一度站上西區前四，但在詹皇休息缺陣後戰績一落千丈，目前已經排在西區第10，離季後賽漸行漸遠。

關鍵字： NBA湖人快艇比佛利Patrick BeverleyLeBron James詹姆斯
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