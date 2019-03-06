中職／富邦悍將多位球員獲加薪　3大咖遭扣薪

▲富邦悍將高國輝。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導



富邦悍將2019年全隊薪資底定，去年悍將雖未能抱回冠軍獎盃，但球團考量許多球員表現傑出，因而給予加薪肯定。其中調薪幅度以范國宸的47%為全隊最高，而去年甫加入球隊即勇奪聯盟打點王、最佳十人三壘手獎的蔣智賢，也獲得大幅加薪肯定。

陣中則有3大咖主力遭到扣薪，包括林益全70萬、高國輝52.5萬、林哲瑄55萬。先前簽下複數年約的胡金龍、張耿豪與方克偉，薪水也依合約調整為75萬、20萬與18萬；上季同樣表現優異的張正偉、林煜清與陳鴻文獲得加薪肯定。



今年25歲的職棒二年級生范國宸，月薪從7.5萬調升至11萬。范國宸上季出賽66場，並在挑戰賽G2單場擊出3支安打幫助悍將取勝，以沉穩的表現適時填補球隊戰力，獲得加薪47%肯定。另多位野手也因表現傑出獲得加薪，分別為陳品捷月薪調升為27萬、林宥穎26萬、于孟馗12.5萬。

投手方面，投身職棒進入第八年的賴鴻誠，月薪從22萬調升至30萬，漲幅逾36%，為投手群之冠。去年以中繼投手身分出賽63場，不僅是個人歷年最多，同時也繳出19個中繼點與WHIP1.34、防禦率3.54的生涯最佳表現。上季主投76.1局，拿下4勝的黃亦志，月薪也從13萬調至16.5萬。去年拿下13次救援成功的守護神倪福德，月薪也調升至50萬元。

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全隊薪資底定後，悍將表示，球隊近期將持續透過以賽代訓的方式全力備戰今年球季，蓄勢待發迎戰中華職棒30年球季。



