大專棒聯／大同3局狂灌11分　8強首戰13比3扣倒嘉大

▲大專棒聯8強複賽，大同學院首戰13比3扣倒嘉義大學。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台中報導

大專棒球運動聯賽公開組一級8強預賽，於6日在台體大棒球場開打，大同學院首局率先得分，僅管嘉義大學隨即懷以顏色，但大同在三局下狂灌11分大局，於7局以13比3扣倒嘉義大學，於八強複賽首戰取得好彩頭。

一局下，大同學院開路先鋒李冠儒選到保送，林恩偉突襲短打跑出內安，攻佔一、二壘，馮子峻二壘滾地野選站上一壘，形成一、三壘有人，接著蔡維凡推出三遊方向安打，爲大同先馳得點。

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二局上，嘉義大學靠李皓偉保送吹起反攻號角，王建祥擊出左外野平飛安打，在兩人出局情況下，大同學院先發陳理安對田子由連投4顆壞球，接著黃昱豪掌握滿壘機會，擊出右外野安打帶有2分打點，嘉大反超前成2比1。

三局上，嘉大在兩出局展開攻勢，高宸軒三壘邊線落地二壘安打，李皓偉補上左外野深遠二壘安打，連續2支二壘安打，幫助嘉大取得3比1領先。

嘉大的領先沒有維持太久，三局下大同李冠儒、林恩偉安打攻佔一、二壘，蔡維凡選到保送形成滿壘，陳仲彥保送擠回1分，哈勇·陳魯木德州安打再下一城追平比數，接著戴悟峰安打打回2分，把嘉大先發洪紹恩打退場。吳宇峰接替也無法止血，大同整整打了一輪，嘉大換上第3任投手李聖偉才終結這場夢靨，該局大同狂灌11分，以12比3大幅領先。

▲大同學院隊長李冠儒4打數4安打表現搶眼。（圖／記者路皓惟攝）



四局下，大同蔡定弘遭到對方觸身球，前3打席都上壘的李冠儒掃出中外野深遠安打，護送隊友回到本壘，拿下本場第13分。最後嘉義大學5到7局都未能突破，終場大同學院以10分差扣倒勝。

此戰大同學院擊出10支安打，其中李冠儒4打數4支安打，包含一支二壘安打，擊出1分打點、跑回3分。大同總教練翁豐堉稱讚隊長表現，「他的選球能力很不錯，本來就是我們第一棒人選，而且他是隊長經驗值也比較好。」

雖然此役大同學院打擊有很好的發揮，不過先發陳里安5局失3分的表現不符教練團的預期。翁豐堉指出，去年12月預賽結束後中間停了太久，手感有點生疏，開局控球方面不是很理想，沒有延續預賽的好狀況，接下來還要繼續調整。

大同學院8強首戰擊敗嘉義大學後，將於台北時間7日下午1點對戰南華大學。

▲大同學院先發投手陳理安。（圖／記者路皓惟攝）