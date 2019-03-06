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中職／江辰晏再發威　獅19安敲3轟14比2打爆悍將

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▲▼中華職棒總冠軍賽第3戰,統一獅,江辰晏。（圖／記者季相儒攝）

▲江辰晏。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

統一獅6日在主場與富邦悍將進行自辦熱身賽，江辰晏先發5局只被蔣智賢敲出全壘打，失掉唯一1分，隊友楊家維、郭阜林、潘武雄相繼開轟相挺，助獅終場14比2痛宰悍將。

江辰晏是獅隊目前調整進度最快的本土先發，今天達成教練團設定的任務，主投5局只被敲5安，送出5次三振，沒有任何保送，2局遭蔣智賢敲出陽春砲，失掉唯一1分。

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悍將此役由林煜清先發，2局遭獅隊攻下10名人次，方昶詠中外野高飛犧牲打，扳平比數，唐肇廷再敲安，打回第2分，楊家維隨後擊出3分砲，郭阜林再補上2分砲，助獅單局灌進7分奠定勝基。

郭阜林先前對戰西武交流賽開轟，是熱身賽首安，接下來打擊熄火，遲遲未繳出安打，今天在2局終於敲出第2安，且是同樣是全壘打。

4局下，唐肇廷敲出1分打點右外野安打，助獅11比1領先，5局下，老將潘武雄從悍將林羿豪手中敲出陽春砲，6局高國慶敲安，再添1分打點，陳傑憲8局也敲出1分打點安打，助隊14比2領先。

由於是自辦熱身賽，兩隊打滿9局，獅隊此役火力全開，全場19安，共3人開轟，反觀悍將整場僅敲6支零星安打，僅靠蔣智賢、張建銘敲轟，攻下分數。

▲統一獅隊郭阜林。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊郭阜林。（圖／統一球團提供）

關鍵字： 蔣智賢江辰晏中職統一獅富邦悍將郭阜林潘武雄張建銘楊家維
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