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布朗直言綠衫軍隊內氣氛「有毒」　希望從自己改變

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▲塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲布朗直言綠衫軍氣氛有毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

本季詹姆斯轉戰西區後，原先外界都看好去年與其是在東區冠軍戰廝殺的塞爾提克能稱霸東區，但現在他們全員健康回歸表現卻不達外界預期，最主要就是內部氣氛出現問題，而現在陣中小將布朗(Jaylen Brown)也表示綠衫軍更衣室氣氛「有毒。」

塞爾提克去年多名傷兵情況下，全隊將士用命一路拼到東區冠軍戰，僅差一場就能殺入總冠軍戰，本季他們健康回歸磨合卻出現極大問題，就連著稱的防守也不如過往，加上球員間也出現紛爭以及交易傳聞等，讓他們現在只拿下38勝26敗的戰績，排在東區第5，對於力拼總冠軍的綠衫軍而言，這樣的成績相當不理想。

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面對球隊出現許多問題，布朗受訪就承認綠衫軍的更衣室氣氛有問題，「說實話，我感覺不太好，一直輸球這不是一種好的感覺，我覺得這很難受，因為現在情況很不好，隊內氣氛像有毒一樣，我無法具體指出某一件事情，現在我並沒有全部答案，只希望自己能盡力改變球隊，我會努力做到最好。」

布朗雖然不是球隊一哥，但被問及要如何改變隊內氣氛時卻展現領袖風範，「我只能盡力去打球，並希望會產生一些改變，但不能只以我去做，而是要整個團隊都投入，所有人都必須在相同陣線。」

▲▼波士頓塞爾提克。（圖／路透）

▲塞爾提克本季狀況不斷，導致戰績不如預期。（圖／路透）

關鍵字： NBA塞爾提克布朗
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