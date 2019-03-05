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CBA／林志傑13分遭畢斯利踢頭　熊抱和好廣東拉尾盤奪勝

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▲▼林志傑被畢斯利踢頭。（圖／CFP）

▲林志傑被畢斯利踢頭。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

廣廈5日晚間在主場迎戰排名第一的廣東。林志傑在第二節把畢斯利騙起來，頭部卻被踢了一腳，但他也獻上抱抱致意。兩隊火力比拼到最後一節，進攻火力略勝一籌的廣東拉尾盤114比108帶走勝利。

廣廈首節上雙外援但一開始就陷入落後，但林志傑連轟2顆三分球不讓比分被拉開。隨後博洛西斯在籃下得手，又再補上外線，再加上胡金秋籃下單吃，終於把比分追平。不過廣東整體進攻火力還是更勝一籌，首節35比29領先。

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第二節雙方依舊是一場進攻大戰，廣東靠著流暢導傳找到不少進攻機會，多名球員都有得分進帳，而新加入的NBA舊將畢斯利（Michael Beasley）也上場。林志傑在這節後段上場，馬上在籃下有進攻機會，結果一個假動作把畢斯利騙起來，導致後腦被他踢了一腳被吹違反運動道德犯規。但他相當有風度，馬上從後獻上熊抱致意。

▲畢斯利熊抱林志傑。（圖／CFP）

▲畢斯利熊抱林志傑。（圖／CFP）

這節廣廈的「中國柯瑞」趙岩昊延續超火燙手感，上半場外線5投全中轟下全隊最高21分，成為雙方能夠抗衡的關鍵，上半場結束廣廈65比60領先。第三節兩邊沒有把比分拉開，林志傑先用後撤步投進第三顆外線，射手李京龍難得跑快攻讓廣廈76比71領先讓廣東喊暫停，戰況依舊僵持不下。

第四節只能單外援的狀況下，廣東選擇將畢斯利留在場上，加上易建聯在高度上佔有優勢。隨後畢斯利一記中距離跳投將比分拉開到7分領先。 不過易建聯在進攻端難防，廣廈則是靠著福特森(Courtney Fortson)帶頭展開反擊。

靠著趙岩昊和林志傑反擊上籃得手，廣廈落後剩下3分。胡金秋一個補灌，趙岩昊又投進外線廣廈103比101重新取得領先。福特森在關鍵時刻將易建聯在籃下的持球抄走，趙岩昊快攻得手再度反超。但易建聯的2+1幫廣東再要到領先1分，威姆斯（Sonny Weems）也進算加罰，任駿飛再補上一球廣東114比108奪勝。

林志傑本戰先發31分鐘轟下13分6籃板3助攻，趙岩昊拿下全隊最高29分，福特森和博洛西斯命中率還是差了一些合計40分；廣東方面畢斯利23分11籃板，易建聯22分16籃板。

▲▼林志傑被畢斯利踢頭。（圖／CFP）

關鍵字： CBA旅外台將林志傑
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