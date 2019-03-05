美媒建議詹姆斯剩下比賽休兵　磨練小將順便休養身體

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人近10戰僅收下3勝，近期更遭遇3連敗，戰績不但未達5成，晉級季後賽機率也降為1.1％，湖人球星詹姆斯（LeBron James）近期的消極防守也格外引人關注，美媒就此認為詹姆斯應該直接在接下來湖人剩餘19場比賽中休兵，除了能保持健康外也可以磨練湖人小將。

《ESPN》分析師前杜克大學、公牛後衛威廉斯（Jay Williams）表示，「湖人應該直接在剩下的19場比賽直接讓詹姆斯關機，儘管以詹姆斯的自尊心一定會很想打，他一定會想再拼季後賽老八，但我認為湖人應該要替他的健康著想，我如果是魔術強森（Magic Johnson，湖人總管）我會請他好好休息。」

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▲湖人距季後賽漸行漸遠。（圖／CFP）

威廉斯提出的想法策略與鵜鶘將戴維斯（Anthony Davis）控制上場時間的調度策略類似，目的都是為了不讓詹姆斯受傷，威廉斯也提到，詹姆斯的休兵可讓湖人小將有更多上場時間，「讓年輕球員可以再度參與其中，讓他們在沒有詹姆斯的情況打球表現自己，湖人也可以發現更多資產。」

威廉斯更強調，湖人目前已經沒有晉級季後賽希望，不如好好放眼未來，「分析已經顯示進季後賽機會只有1.1%，已經沒什麼好拼的了，放下吧，明年再來就好。」

34歲的詹姆斯本季才遭逢生涯最長傷停場次17場的腹股溝傷勢，在他傷停時湖人戰績不但不佳，他回歸後又再傷了「球哥」博爾，至今還沒有回歸時間，湖人晉級季後賽態勢也逐漸走遠，詹姆斯在近幾場也屢屢被發現防守態度相當消極，儘管他對外受訪時說法都仍對球隊相當樂觀，但也令人引發遐想他是否已無心應戰。

▼ 詹姆斯近期防守略顯消極。（圖／達志影像／美聯社）