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湖人陷季後賽危機　詹皇：除勝負以外沒看到任何問題

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▲▼詹姆斯（LeBron James）。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人本季迎來球星詹姆斯（LeBron James），本預計可大有作為，但湖人於4日敗給西區爐主太陽後，仍距季後賽第8席次有4.5場勝差，晉級機會渺茫，但詹姆斯卻意外冷靜，他認為湖人目前撇除勝敗後，球隊沒有任何問題。

湖人開季至今寫下30勝33敗戰績，勝率不達五成，在遭逢傷病、交易風波後也連帶影響戰績，湖人陣中小將庫茲馬（Kyle Kuzma）在敗給太陽後認為球隊很顯然有問題，但詹姆斯卻不認這樣認為。

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詹姆斯表示，「我認為我們經驗的確不夠，但這都可以解決，我們是一支年輕球隊這大家都知道，今年是第一年合作，在這過程中，我們也遇到傷病問題，但我不想說球隊有問題，因為除了勝負之外，我並沒有看到任何問題。」

▲▼庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯認為，球隊只是沒有把握好贏球機會，他表示，「輸球時自然會說有問題，但我不這樣認為，我相信我們會做的更好，發揮更穩定，我們只是沒有把握好機會。」

湖人總教練華頓（Luke Walton）也表示，「輸球的話球員教練都會變得比較激動一點，但輸給太陽很糟糕，我沒有要掩飾，但通常我們不會表現那麼差，我們一定會再打得更好。」

湖人於明星賽後8戰只拿下2勝，陣中後衛「球哥」博爾（Lonzo Ball）也因腳踝骨挫傷使後防守能力下降，湖人敗給太陽後更遭遇2連敗，根據《Basketball Reference》統計，湖人晉級季後賽的可能性僅剩1.5%，湖人與西區第8的馬刺也還有4.5場勝差。

▼湖人總教練華頓（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人主帥華頓(Luke Walton)有信心執教詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA詹姆斯湖人華頓庫茲馬
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