大專棒聯／8強複賽6日開戰　大同對戰開南率先登場

▲107大專棒球聯賽,大同學院投手陳理安。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／綜合報導

107學年度大專棒球聯賽公開男一級8強複賽將於3月6日至13日於台灣體大進行，由大同學院、文化大學、國立體大、臺東大學、開南大學、臺灣體大、南華大學及嘉義大學角逐全力爭奪4強資格。

本次8強複賽將預賽對戰成績納入計算，讓比賽更為刺激。A組大同學院預賽擊敗上屆冠軍文化大學，坐上A組龍頭，而緊追在後的衛冕軍文化大學也來勢洶洶，誓言挑戰隊史第11座冠軍。歷年來8強常客國立體大，實力堅強不容小覷，至於成軍僅6年的臺東大學首闖八強，有望成為本屆大黑馬，表現值得期待。

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B組4支隊伍則由上屆季軍開南大學和亞軍臺灣體大領軍，同樣取得6積分，面對A組強敵，兩隊皆蓄勢待發。嘉義大學在預賽擊敗開南大學，今年再次前進8強複賽，目標重返4強，而去年與八強擦肩而過的南華大學，本屆捲土重來將全力奮戰。

▲文化大學目標二連霸，力拚隊史第11冠。（圖／記者路皓惟攝）



6日賽事上午9點由大同學院對戰嘉義大學。大同學院自2011年成軍以來，一直維持不錯的競爭力，曾在大專棒球聯賽拿下第4名，並不輸給國手雲集的公立大學。至於嘉義大學過往也培養出多名職棒選手，曾於2008年大專棒球聯賽奪下季軍，也是隊史最佳成績。

下午1點則由文化大學對戰開南大學。文化大學目前累積10座大專盃冠軍，傲視所有學校，今年將尋求二連霸。開南大學過去5年都打進前5名，曾於2016年奪得冠軍，2017年則是獲得季軍。

大專棒聯公開組一級4強決賽則和一般組決賽一同於3月18日至19日在天母棒球場開打，本屆賽事從複賽倒數3天開始，FOX體育台及SSUtv將帶來賽事直播。

▲開南大學預賽B組第1晉級。（圖／記者黃詩崴攝）