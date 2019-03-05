味全組隊基層樂見　青棒教頭呼籲職棒贊助U18集訓

▲高中木聯，大理高中總教練黃文生（左一）。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

頂新集團三董魏應充與中華職棒聯盟會長吳志揚，中職成立第五隊逐漸明朗，基層教練對味全成立球隊樂觀其成，大理高中總教練黃文生認為，能給球員多一點舞台是好事，職棒應該也考慮贊助U18中華隊訓練費用，因為畢竟職棒新秀很多都是從這裡而來。

黃文生執教青棒經驗豐富，執教美和時期曾指導過潘威倫、沈鈺傑等，近10年從台中高農（現興大附農）到桃園農工（現北科附工），再到目前執教的大理高中，三所學校都曾闖進高中木棒聯賽前四強，尤其今年帶領大理高中睽違十年重返四強。

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味全組隊，黃文生呼籲三商集團或鴻海集團郭台銘出來組第六隊，高中、大學球隊很多， 若有第五隊出來，對基層棒球有正面激勵作用。青棒是銜接學生棒球與職棒之間重要的一環，黃文生表示，不少職棒新秀都從U18中華隊選出來，看日本職棒都有贊助基層國家隊，中華職棒應該也要贊助U18培訓相關之費用，讓青棒國際賽成績再提升。

其實不只日本職棒，目前美國職棒也有提供基層國家隊訓練上的協助，由大聯盟舉辦全國青棒明星賽來選拔U18美國隊的球員，以及發展U17的培訓球員，部分教練團成員也是待過大聯盟體系的教練。

黃文生也提到，組訓方式應該也要再研議，最近兩屆U18世界盃都沒有打進前6強的複賽，今年又要迎接世界盃，中華棒協有派員找青棒教練討論過組訓方式，記得2006年以前組藍、白隊對抗，挑可用之兵，2014年開始採用成棒的方式，設定執行教練，藍、白隊對抗選球員，這樣會比較好。還有選拔U18的玉山盃先把最強的球員挑出來，王貞治盃放後面，就不會有打過王貞治盃的球員，不能報名玉山盃的問題。

