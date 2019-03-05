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哈波招募楚特組最強外野　簽約費城人前先問意見

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▲哈波加盟費城人。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波加盟費城人。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

球星哈波（Bryce Harper）以13年3.3億美元加盟費城人，但根據大聯盟記者佐雷奇（Todd Zolecki）報導，在他簽下北美四大職業運動最大合約之前，他曾詢問好友楚特（Mike Trout）意見，也是最後與費城人簽約的關鍵之一。

「自從去年11月開始，一直到決定加盟費城人，這段時間我和他聊過很多次。」哈波出生於內華達州拉斯維加斯，雖然過去都在東岸國民隊效力，但對於費城地區並不是那麼熟悉，而楚特於紐澤西出生長大，從小就支持離家不遠的費城職業球隊，時常在大聯盟休賽季出現於NFL費城老鷹和NBA76人主場看球。

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「2011年我跟他一起在亞利桑那秋季聯盟打球，過去7年來我們一直保持聯繫。」哈波表示，「我是想詢問一下他對於費城地區的感受。他從小支持費城人，一路看著球隊拿下世界大賽冠軍，與球迷們一起經歷這段榮耀時刻，能夠了解他的觀點是一件好事。」

哈波在加盟費城人前特別找楚特聊天，也被外界認為是在為招募楚特加盟做準備。楚特與天使簽下的合約將在2020年球季後到期，費城人一直希望能夠網羅這位「現代神獸」。

費城人上次奪冠已是2008年，為了重返冠軍榮耀，老闆密德爾頓（John Middleton）不惜撒錢，今年球季成功補進哈波，等待2020年天使「神鱒」楚特（Mike Trout）合約期滿後，球團正計畫重金簽下楚特，與哈波組建最強外野。

▲楚特。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人有意網羅楚特。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 哈波楚特費城人
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