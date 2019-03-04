UBA／輔大錯失四強　楊哲宜：盼改善招生斷層

▲輔仁大學遭淘汰呈現低氣壓。（圖／大專題總提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

輔仁與義守4日交鋒爭奪最後四強門票，雖然上半場1分領先，但第三節徹底崩盤，最終以64比73輸球。教練楊哲宜表示，此役是因為球員抗壓性不夠才導致輸球，另外他也點出輔大的問題，招生斷層。

輔仁在2日以75比69終結台師大19連勝神話，隔天與健行的比賽只要贏球就幾乎確定晉級。雖然半場打完29比30緊咬比分，但後面兩節潰堤，尤其第四節團隊只拿3分，以44比62慘敗，此役幾乎複製上一場狀況。

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半場結束輔大26比25領先義守，但第三節就被反超9分後決勝節無力逆轉，最終以64比73落敗無緣小巨蛋。

「連續兩場上半場的低比分糾結，顯示我們防守是有的，但進攻火力就不足，我們盡全力了可惜沒有贏，」楊哲宜賽後說道，「在這種關門戰更能顯示出一支球隊的成熟度，顯然的我們這方面是不足的，應該要打得更有耐心。」

楊哲宜指出近年輔大的最大問題就是招生斷層，大部份學校大三、大四球員大概都有8到9個，輔大則是曾祥鈞、吳季穎、盧峻翔、鄭皓為這幾人而已，大一的吳沛嘉、魏嘉豪等等都還太稚嫩，這幾位新血潛力是有的，但還無法轉換成戰力，希望未來每一年都有更多好球員進來，改善這個問題。