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蘇柏亞8強踢落奧運銀牌　美國賽金牌戰銀恨

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▲▼ 亞運跆拳道女子53公斤級蘇柏亞 。（圖／記者洪偵源攝）

▲蘇柏亞。（圖／資料照／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

2019年跆拳道美國公開賽，亞運金牌得主蘇柏亞，在女子53公斤級一路過關斬將，還在4強賽踢落里約奧運銀牌柏格達諾維奇（Tijana Bogdanovic），但在金牌戰不敵地主選手傑洛提克（Anastasija Zolotic）以銀牌作收。

蘇柏亞是去年雅加達-巨港亞運跆拳道項目含品勢、對打唯一的金牌得主，同時也是中華代表團在雅加達賽區的第一面金牌，替台灣在亞運女子53公斤級完成衛冕。

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美國賽名列大會第六種子的蘇柏亞，首戰淘汰墨西哥選手薩瑞特（Ahilin Sosa Zárate）後，接著一路打上8強，碰上來自塞爾維亞的柏格達諾維奇，面臨首場硬仗。

柏格達諾維奇曾在2014年來台灣參加世青賽，並在女子49公斤級摘金，在2016年里約奧運獲得女子49公斤級銀牌，是塞爾維亞跆拳道新世代崛起的代表性選手之一。

蘇柏亞與柏格達諾維奇纏鬥三回合不分上下，最後在黃金得分賽率先搶分，驚險奪下4強門票，跟著再遭遇來自土耳其，2017年茂朱郡世錦賽金牌的阿格瑞絲（Zeliha Agris）以18比6獲勝。

決賽蘇柏亞碰上美國的傑洛提克，21歲的傑洛提克身高175公分，不但是去年美國公開賽金牌，並在哈馬馬特世青賽奪金，布宜諾斯艾利斯青奧獲得銀牌。

與傑洛提克身高差5公分的蘇柏亞，前兩回合與對方戰成0比0，第三回合倒數1分10秒被掃到上端，搶分未果的情況下，以2比7落敗。

關鍵字： 跆拳道蘇柏亞
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