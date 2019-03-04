韓職英雄更名Kiwoom　一軍也想來台春訓卻卡在沒球場





▲韓職耐克森英雄更名為Kiwoom英雄隊。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

韓職今年共6隊前來台灣春訓，包括斗山熊、KT巫師、起亞虎、英雄、NC恐龍等隊，另外樂天巨人連同一軍都在台移訓，其中英雄隊今年更換冠名企業，一軍改由Kiwoom英雄隊，二軍為高陽英雄，球團總管元剛山受訪盛讚台灣南部是相當適合春訓的地方，一軍也一直有意與二軍一同在台移訓，但卡在沒有一個完善的球場。

韓職英雄去年底與贊助商耐克森輪胎（NEXEN）合約到期，今年與與Kiwoom證券締結冠名權合約，球隊更名Kiwoom英雄，二軍為高陽英雄。高陽英雄在2月1日來台，在台南遠東科大春訓，期間與中職4隊進行7場練習賽，預計3月7日回國。

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元剛山指出，與美、日相比，台灣相當適合春訓：「一軍先前拉到沖繩春訓，與日職球隊展開交流賽，但天氣不穩定，容易遇到下雨狀況，美國天氣也較為寒冷。」

英雄隊是第一支來台春訓的韓職球隊，今年邁入第6年，球隊管理指出，球團一直有意安排一二軍都在台灣訓練，「這裏氣候宜人，物價、治安等環境條件都比其餘東南亞國家來得好，加上棒球很有名，我們能夠就近與中職各隊好手切磋交流。」

英雄隊管理進一步透露：「球團去年其實有打算承租澄清湖球場，但最終未果，若台灣能有更多球場，絕對能夠吸引更多韓職球團到這移地訓練。」