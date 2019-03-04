楊恩進球後插腰遭驅逐　大嘴米勒批聯盟尺度脆弱又敏感

What’s happened to my beloved NBA game? So damn SOFT and SENSITIVE now, nooooo way Trae Young should be given a technical for this.. I would have been broke and out of the league in 2 years ... #LetBallersBall pic.twitter.com/0eKlxOCx8V — Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) 2019年3月3日

▲米勒認為聯盟對楊恩的吹判有過度敏感之嫌。

記者陳瑞浩／綜合報導

老鷹4日出戰公牛，林書豪前隊友菜鳥後衛楊恩（ Trae Young ）在投進一記三分後竟因雙手插腰看著公牛鄧恩（Kris Dunn）而遭吹判技術犯規，楊恩因此領到全場第2次技術犯規因此遭驅逐出場，儘管老鷹最後仍以123比118擊敗公牛，但聯盟敏感的吹判尺度也讓溜馬傳奇球射手「大嘴」米勒（Reggie Miller）大感不滿。

楊恩首節就因與鄧恩對位時發生衝突而領到一次技術犯規，但他第3節開局在一次鄧恩防守下投進大號三分球後，雙手插腰看著鄧恩在幾秒鐘後就轉身離開，鄧恩也沒有與他對到眼，但裁判隨即吹了楊恩一次技術犯規，使他相當傻眼。

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▲楊恩對吹判感到不可置信。（圖／達志影像／美聯社）

楊恩在該次吹判後因累積兩次技術犯規只能無奈下場，儘管老鷹終場以5分贏球，但溜馬傳奇射手米勒也在推特上發文表示，「我最愛的NBA發生什麼事了？怎麼變得又脆弱又敏感，楊恩這球根本不應該被吹技術犯規的。」

回顧上半場比賽，楊恩此球遭吹判技術犯規原因或許有跡可循，楊恩在第一節因死球出手以肩膀碰到鄧恩，鄧恩因此不爽推了楊恩的頭，當下兩人也發生衝突，也因此遭裁判盯上。

楊恩「插腰看鄧恩」後領到第2次技術犯規後遭驅逐出場，他此役攻下18分、2籃板、5助攻，老鷹全場轟21顆三分，全隊也7人得分上雙，老鷹也在前一場敗給公牛後，在雙方二連戰扳回一勝。

賽後裁判阿約提（ Mark Ayotte ）表示，該球楊恩因為一直盯著對手，因被判斷行為帶有嘲弄性（taunting）才會做出此判決；楊恩則在賽後表示，「我只是很投入在比賽裡，我投進之後只是看著鄧恩，一句話都沒說，我也不是第一次在進球後盯著人看。」對手鄧恩雖然與楊恩發生衝突，但他賽後也表示，「我當時根本不知到有這回事，我想他也不應該被驅逐。」

▼楊恩與鄧恩比賽中產生衝突（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）