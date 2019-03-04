保羅從不是哈登副手　隊友塔克讚2人是火箭雙頭龍

▲保羅（右）狀態回穩，與哈登（左）再現燈泡連線。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭後衛哈登（James Harden）與保羅（Chris Paul）4日再度開啟「燈泡連線」，哈登單場砍進42分，保羅也繳出15分、12助攻、、6籃板、3抄截、1阻攻的雙十表現，全隊也在保羅穿針引線下帶動攻勢下轟進21顆三分擊敗塞爾提克拿下6連勝。賽後火箭34歲老將塔克（PJ Tucker）就大讚保羅表現，他認為火箭全隊上下從不認為保羅是哈登的副手，2人串連的「燈泡連線」也宛如火箭的雙頭龍在全聯盟具有最強威脅性。

塔克賽後表示，「我認為保羅找到他的狀態了，他很有侵略性，我們現在達到了季後賽的最好狀態，要持續保持，保羅最重要的是他得領導力，他能攻能傳，很多人都說保羅是哈登的副手，但我們全隊沒人這樣覺得，他們兩人反而是火箭的雙頭龍，雖然兩人打法不同，但一起搭配卻非常成功。」

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▲火箭保羅（圖／CFP）

保羅本季因大腿傷勢復發，一度缺席17場比賽，本季多半時間進攻火力也較上季黯淡不少，但他近5場狀態回溫，場均可繳出17.8分、5.4籃板、10.2助攻也寫下近4季新高，同時也有1.8次抄截成績，場均更可飆進2.8顆三分球，投籃命中率也回歸到四成，此役他也飆進3顆三分球，助火箭全場以21顆三分轟垮綠衫軍。

火箭上季寫下例行賽聯盟最佳戰績的65勝17敗，其中哈登與保羅的「燈泡連線」表現也居功厥偉，本季雖然在陣容變換與保羅傷勢影響下戰績不如上季，但火箭近期收下6連勝，哈登表現持續火燙，保羅狀態也逐漸回歸，火箭仍在季後賽大有可為。

▲火箭塔克。（圖／CFP）

火箭教練丹東尼（Mike D'Antoni）於賽後表示，「我們現在打得不錯，回想起當時我們一度西區快墊底時，當時我還是很相信球隊，當時哈登與保羅一直帶領我們前進，現在我們球隊中有很多優秀的球員，要打得不好也很難。」

塔克則表示，「我們不太在意排名，只想在季後賽每場都打出球隊最好的樣子，現在球隊陣容變很多，我們還會一直往上爬，我想4月應該會更好，也替季後賽做好準備。」