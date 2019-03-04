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哈登飆42分和戈登聯砍74分　火箭21顆三分轟垮綠衫軍

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▲▼哈登（James Harden）（圖／CFP）

▲哈登轟下42分（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

 火箭4日作客塞爾提克，哈登（James Harden）自上役飆出58分此役火力絲毫不減，他全場再度轟下42分，隊友戈登（Eric Gordon）也命中8顆三分球飆出32分，兩人合力替火箭貢獻74分，火箭也轟進21顆三分球，終場火箭就以115比104轟垮塞爾提克，火箭也飆出6連勝。

大鬍子哈登上役才繳出58分逆轉熱火，此役他再延續火力，上半場就先拿下23分，戈登也有20分進帳，塞爾提克第一節5分鐘就已落後10分，上半場打完更被擴大至22分。

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第3節開始哈登與戈登再度「雙登」連線，2人連續飆進3顆三分球，塞爾提克只能在最後2分鐘靠著史馬特（Marcus Smart）、厄文（Kyrie Irving）、海沃德（Gordon Hayward）連續攻勢下將分差微幅縮小為17分。

進入決勝節火箭塔克（PJ Tucker）與保羅（Chris Paul）也加入三分砲火行列，兩人表現外線持續供輸下維持將持續維持，但塞爾提克最後6分鐘靠著小將坦圖（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）將分差追到僅剩9分，但哈登此時再現無解後撤步，在厄文與坦圖雙人防守下照樣砍進3分，火箭再度要回雙位數領先，塞爾提克終場無法將巨大分差追平，最後仍以11分敗給火箭。 

▲哈登面對2人防守命中三分後撤步跳投　

大鬍子哈登全場繳出42分、7籃板、4助攻、2抄截，1阻攻，他也飆進6顆三分球，戈登更飆進8顆三分球，全場拿下32分、3籃板、3助攻、1抄截，保羅也15分、12助攻雙十表現，塔克也有9分、8籃板，兩人也各自飆進3顆三分，火箭全場轟進21顆三分也成比賽勝負關鍵。塞爾提克則以厄文的24分、9籃板、6助攻為最佳，霍佛德（Al Horford）有19分，坦圖與史馬特各自繳出12分與18分。

火箭教練丹東尼（Mike D'Antoni）賽後認為塔克表現是關鍵，「塔克搶到幾波很重要的籃板，我覺得贏球可以有很多關鍵，不一定是得分，塔克就做得很好，哈登此役出手了18顆三分球，這表現也令人難以置信。」火箭此役贏球後已寫下6連勝，但接下來賽程挑戰重重，將分別碰頭東區季後賽球隊暴龍與七六人。

▼哈登飆出42分、轟進6顆三分球（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。） 

關鍵字： 火箭塞爾提克NBA哈登戈登
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