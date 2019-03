哈登飆42分和戈登聯砍74分　火箭21顆三分轟垮綠衫軍

▲哈登轟下42分(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導

火箭4日作客塞爾提克,哈登(James Harden)自上役飆出58分此役火力絲毫不減,他全場再度轟下42分,隊友戈登(Eric Gordon)也命中8顆三分球飆出32分,兩人合力替火箭貢獻74分,火箭也轟進21顆三分球,終場火箭就以115比104轟垮塞爾提克,火箭也飆出6連勝。

大鬍子哈登上役才繳出58分逆轉熱火,此役他再延續火力,上半場就先拿下23分,戈登也有20分進帳,塞爾提克第一節5分鐘就已落後10分,上半場打完更被擴大至22分。

第3節開始哈登與戈登再度「雙登」連線,2人連續飆進3顆三分球,塞爾提克只能在最後2分鐘靠著史馬特(Marcus Smart)、厄文(Kyrie Irving)、海沃德(Gordon Hayward)連續攻勢下將分差微幅縮小為17分。

進入決勝節火箭塔克(PJ Tucker)與保羅(Chris Paul)也加入三分砲火行列,兩人表現外線持續供輸下維持將持續維持,但塞爾提克最後6分鐘靠著小將坦圖(Jayson Tatum)與布朗(Jaylen Brown)將分差追到僅剩9分,但哈登此時再現無解後撤步,在厄文與坦圖雙人防守下照樣砍進3分,火箭再度要回雙位數領先,塞爾提克終場無法將巨大分差追平,最後仍以11分敗給火箭。

You said James Harden’s step-back is a travel, the eye test determines that is a LIE #DealWithIt



(via @houstonrockets) pic.twitter.com/ZDtJaFdSTJ