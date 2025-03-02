扳倒龍頭國王後慘輸海神19分　戰神教頭許皓程：聯盟競爭力強

▲下半場攻守失序，戰神以80比99吞敗。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台北台新戰神昨（1）日才在主場扳倒TPBL龍頭新北國王，今（2）日卻在下半場攻守都崩盤，最終以80比99慘輸高雄全家海神，中斷主場6連勝。對於球隊下半場遭對手一波流帶走，戰神總教練許皓程指出，聯盟整體競爭力強，在密集賽程下，必須思考如何做好調整。

戰神今日持續於主場出賽，迎戰海神，首節就遭遇亂流，進攻失準、防守端也難以抵擋對手，一度落後達雙位數。不過次節吹起反攻號角，狀元雷蒙恩單節攻下9分，加上麥卡倫發揮，於上半場尾聲成功反超，以48比47要回領先優勢。可惜易籃後團隊突然失去攻守節奏，讓對手逐漸拉開分差，最終以80比99慘輸19分。

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回顧本場比賽，戰神上半場緊咬比數，但下半場遭對手一波帶走，總教練許皓程認為聯盟整體競爭力強，在密集賽程下，必須思考如何做好調整，「如何調整體能下滑的狀況，是能否拿下比賽的關鍵。」

此役繳出14分、6助攻、6抄截的麥卡倫則說，雖然非常希望延續昨天逆轉勝利的氣勢，但結果不如預期，身為球隊領袖必須扛起更多責任，「無論是投籃選擇或帶動隊友，我都還有很多地方需要進步。」

麥卡倫也特別稱讚近期表現穩定的雷蒙恩，認為他無論站在三號或四號位置，都能利用對位優勢創造威脅，「去了中華隊學習很多，回到母隊後非常有幫助。如果大家都能像Sammy一樣持續進步，相信球隊會越來越好。」