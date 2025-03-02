挺過末節亂流！台鋼獵鷹氣走鋼鐵人　搶下PLG季後賽門票

▲台鋼獵鷹隊長翟蒙。（圖／台鋼獵鷹提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台鋼獵鷹今（2）日作客高雄鋼鐵人，開局雙方互相拉扯，但次節獵鷹隊長翟蒙發威，他整場猛轟26分、8籃板和1助攻，率隊挺住末節的小亂流，終場以92比89帶走勝利，獵鷹也成為PLG本季第2支晉級季後賽的球隊。

翟蒙次節獨砍12分，助獵鷹以51比44領先進入下半場。易籃後，獵鷹穩定將比分輸出，雖在末節遇到小亂流，但獵鷹挺住挑戰，終場以92比89，成功搶下季後賽門票。此役獵鷹共3人得分上雙，翟蒙攻下26分、8籃板和1助攻；赤崁拿23分、13籃板和2阻攻；飛雷神繳出10分、4籃板和3助攻。

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獵鷹總教練柯納賽後表示，「這場比賽團隊整體掌控得不錯，在大部分時間都維持穩定表現。然而到了關鍵時刻，勝利差點從手中溜走，所幸球隊最後找到了方法，成功收下勝利。」他也特別提到，「鋼鐵人是一支充滿鬥志的隊伍，始終奮戰到最後一刻，並在比賽尾聲將比分追近，展現了極強的競爭力，他們的拚勁令人尊敬。」

今日攻下獵鷹最高分的隊長翟蒙談到自己的表現時則說，「自己的角色是從防守出發，今天全隊的執行力表現得非常出色，無論在攻防兩端都發揮得很好。同時也感謝教練給予機會，在場上找到合適的位置進行出手，也利用錯位的機會主動進攻，為球隊貢獻。」