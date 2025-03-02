要招牌球星布克少說話？　太陽主帥自認「2人已有很多溝通」

▲布克（左）認為太陽隊需要多開口溝通。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

太陽近期戰績不理想，3巨頭之一布克（Devin Booker）希望球隊能有更多溝通，卻傳出被總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）要求「少講話」，讓他非常震驚；對此巴登霍澤沒有正面回應，但他自認已經和布克有很多交流，且欣賞這種交流。

對陣鵜鶘比賽前，布克表示團隊有特別針對威廉森（Zion Williamson）制定對戰計畫，打算逼迫他用右手運球，並在他突破時提早包夾，但最終太陽未能執行計畫，威廉森攻下27分，並完成生涯首次大三元。布克坦言威廉森非常難對付，但仍然應該試著限制他每場比賽都能輕鬆做到的事情。

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布克認為只要「多一點交流」就能解決問題，「當比賽變得艱難時，我們球隊就會變得安靜，但以我的經驗來看，這絕對不是解決問題的方法。」布克認為太陽缺乏一個能夠有效解決問題的環境，並且沒有及時、直接地處理錯誤，他進一步說，「我寧願場上2個人講錯話，也不要沒有人開口，讓場上出現一片模糊地帶，這就像任何一份工作或團體專案一樣，必須要大家一起完成。」

根據知名記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，總教練巴登霍澤先前曾「強烈要求」布克在場上和暫停時「少講話」，讓他（巴登霍澤）能夠主導溝通，這場對話發生在數周前，讓布克感到相當震驚。

針對外界的報導，巴登霍澤在昨日賽後表示，表示自己與布克其實經常溝通，並認為這是很健康的事情，「通常我比較遲鈍，像活在自己世界裡一樣，但布克真的很在乎球隊，他總是以身作則，帶動大家變得更好。」他補充道，「我們不會在所有事情上都意見一致，但我覺得布克其實很欣賞這種交流，而我也認為這是件好事。」