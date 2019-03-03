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高中木聯／穀保王彥程降速不擔憂　林昱珉接班滑球飆K

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▲高中木聯，穀保王彥程。（圖／學生聯盟提供）

▲高中木聯，穀保王彥程。（圖／學生聯盟提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽3日進行四強賽，穀保家商王牌左投王彥程受傷影響狀況不佳，高一左投林昱珉扛四強賽先發，對決大理高中，善用滑球武器，主投6.2局飆11次三振封鎖對手，率隊挺進冠軍戰。

林昱珉前5局無失分，被敲安打後都隨即飆K解危，直到6局下被敲兩安打失分，7局下也挨兩安打再失第2分。這是林昱珉升高中以來首度單場用球數破百，共用103球，投6.2局，被敲6安打，失2分。

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穀保總教練周宗志表示，「林昱珉比分拉開後，控球有落差。」林昱珉也坦言，「投到4、5局時有比較放鬆，專注力分散一點。」但此戰林昱珉以最有自信的滑球，當作決勝球，讓大理打者苦吞11次三振。

黑豹旗冠軍戰林昱珉也繳出先發好投，這次四強賽奪勝投，他說，「感覺（木聯）張力又比較大一點，高三學長最後一次木聯，他們很想贏，我也跟著想幫助他們。」穀保闖進冠軍戰將碰平鎮，林昱珉受隔場限制不能再登板，他說，「幫忙喊聲，遞水、拿手套，幫球隊盡一份心力。」

穀保左投王彥程此戰賽前僅後援一場，此戰第2次後援登板，投2局，但球速不若以往，被敲1安打，飆3K，無失分。周宗志表示，「他去年肩胛骨受傷，加上隊內練習賽，這僅是第4次實戰登板，剛復出不急著把球速找回來，讓他把控球和變化球調整好就好。」

關鍵字： 高中木聯穀保家商林昱珉王彥程
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