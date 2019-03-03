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教士補強不間斷　250萬簽下牛棚投手瓦倫

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▲▼瓦倫（Adam Warren）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓦倫效力洋基多年。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

效力洋基多年的牛棚投手瓦倫（Adam Warren），在上賽季結束後成為自由球員，原本外傳有機會重返紐約，不過是大都會對他有興趣，但最後由教士以總計1年250萬美元（約7700萬台幣）簽下，將與馬查多（Manny Machado）擔任隊友。

教士牛棚左投卡斯提（Jose Castillo）因左臀肌肉拉傷，被放進60天名單，趕不上開季，這也讓教士在補強先發輪值前，決定先盤來瓦倫來補強牛棚戰力，與他簽下1年200萬美元，隔年是球隊選擇權不過至少要付出50萬美元的買斷金。

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▲▼凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱戈是教士補強目標之一。（圖／達志影像／美聯社）

教士目前缺少一個王牌投手坐鎮，在簽下馬查多後代表著球隊方針為「win now」，不過現階段陣中只有路切希（Joey Lucchesi）、厄林（Robbie Erlin）擔任前兩號先發，外傳教士正打算簽下賽揚強投凱戈（Dallas Keuchel）。

現年31歲的瓦倫，大聯盟生涯7個賽季，待過洋基、小熊、水手，其中長時間待在洋基，生涯初期擔任先發投手，後轉任牛棚，生涯298場出賽，拿下26勝23敗，防禦率3.42。

關鍵字： MLB洋基教士瓦倫Adam Warren
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