UBA／曾祥鈞25分、林哲霆扮奇兵　輔大終結台師大19連勝

▲曾祥鈞攻下25分，帶領輔大終結台師大19連勝。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

UBA公開男一級八強賽進入最後階段，輔大靠著林哲霆關鍵抄截阻斷台師大反攻，並且守住周桂羽兩波的三分球，加上曾祥鈞25分、9籃板爆發，終場以75比69終結台師大19連勝。

台師大首節建立6分優勢，次節雖然一度拉開到雙位數領先，但在鄭皓為、魏嘉豪連續突破，楊承翰兩罰之下拉出15比4攻勢，幫助輔大超前比數，半場打完雙方33比33戰成平手。易籃後，台師大陳又瑋、張峻庭雙雙都領到4犯陷入苦戰，但最後2分鐘的7比2攻勢，加上蘇士軒壓哨中距離，帶著1分領先進入第四節。

請繼續往下閱讀...

▲▼（上圖）林哲霆；（下圖）周桂羽。（圖／大專體總提供）

雖然主控魏家豪開局不到2分鐘就撞傷大腿退場，但輔大仍在劉揚的外線掀起7比0攻勢取得領先，隊長周桂羽帶領台師大力挽狂瀾，可惜林哲霆關鍵抄截，還在42.2秒讓陳又瑋犯滿再站上罰球線穩穩罰進2球取得3分優勢，接著，輔大守住周桂羽兩波外線出手，終場輔大以75比69搶下勝利。

曾祥鈞攻下全場最高25分、9籃板，林哲霆則是11分進帳，周桂羽三分球5投盡墨得到13分、6助攻，蘇士軒10分、7籃板。複賽4勝1敗的台師大距離四強還差臨門一腳，3勝2敗的輔大則是要在接下來兩天對健行、義守的比賽全勝，才能夠確定晉級。