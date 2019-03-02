中職／真的轉隊了！YURl新球季當Lamigirls

▲yuri。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導



Lamigo桃猿隊宣布旗下專屬啦啦隊LamiGirls第三位新成員就是來自於嘉義的全能陽光美少女YURl陳怡叡，曾效力統一獅啦啦隊，能歌善舞的YURl新球季只在全猿主場！



擁有一身好舞技的YURl身高167公分，體重48公斤。生日6月29日的她，空閒時候喜歡在家叫外賣追劇、看電影。個性活潑外向又開朗的YURl一直是團體中不可或缺的開心果，YURl抱持著在各演藝範疇上不斷嘗試的積極態度，在「踏上大舞台」的路上，慢慢走下去，來到LamiGirls繼續學習。



拍攝超過多部商業廣告演出、也參與過許多電影及戲劇 ，YURl在球場以及藝能界縱橫無礙，表演資歷完整，人氣居高不下，年紀輕輕就擁有實力與經驗雙修。Lamigo球團邀請YURl來擔任LamiGirls，不但讓YURl在最愛的表演上充分發揮，LamiGirls也借重YURl的專業，向上呈現更佳的面向。



對於能夠參與Lamigo球團專業經營的啦啦隊工作，YURl抱持著對自己更高的要求。懷抱著夢想，對於未來有了不同的憧憬，YURl説：「自己的個性比較活潑，喜歡嚐試不同的表演領域。不論是啦啦隊或是戲劇表演，我一定全力以赴！」YURl微笑說道：「我是新來的10號隊友，請大家多多指教！」



YURl在3月8日至10日的春訓將正式亮相，並參加3月10日的春訓同樂會，與大家互動。全猿主場3月23日開幕戰就是她在桃園首度帶領主場應猿，與10號隊友一起歡唱、一起征服對手！