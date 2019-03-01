猿鷹戰／黃子鵬9局挨轟搞砸領先　兩隊7比7握手言和

▲Lamigo桃猿藍寅倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

Lamigo桃猿1日與樂天金鷹交流賽第二戰，本土投手王溢正先發，首局就被樂天首棒打者田中和基敲出全壘打，3局再度遭到狙擊，樂天3比0領先，前一戰開轟的藍寅倫6局敲安帶動攻勢，助隊單局灌5分，桃猿一度以7比4逆轉戰局，黃子鵬9局挨3分砲遭扳平，終場兩隊7比7握手言和。

王溢正首局面對首名打者田中和基投出第一球就被扛出全壘打失1分，3局續投被敲4安，再丟2分，此役主投3局被敲6安，失掉3分，尼克斯接替中繼，後援2局只被敲1安無失分，洪聖欽6局登板無失分，賴智垣7局上場演出三上三下。

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猿隊前5局僅藍寅倫、林泓育敲安，攻勢受到壓制，樂天先發投手弓削隼人主投3局，讓猿隊9上9下。

6局下，樂天換上第4任投手森雄大，桃猿趁勢反攻，攻下一輪人次，陳晨威保送上壘，詹智堯內野安打，形成一二壘有人，1出局後藍寅倫上場打擊，敲出左外野深遠二壘安打，也是猿隊本場首支長打，清回壘上兩名跑者，林泓育補上1支安打，攻佔一三壘，朱育賢犧牲打，扳平戰局，郭嚴文再添二壘長打，打回超前分，梁家榮隨後也敲出右外野三壘長打，右外野手田中和基後退試圖接球，不慎跌倒「翻船」傷到右腳，最後被擔架抬出場。

7局下，桃猿延續前一局攻勢，陳晨威再度獲保送上壘，詹智堯敲安，投手濱矢廣大牽制失誤，猿隊攻佔二三壘，林承飛適時敲安，攻下猿隊第6分，藍寅倫游擊滾地球，游擊手選擇傳本壘但來不及，三壘跑者安全回壘得分，猿隊攻佔一二壘換上代打廖健富，投手奉送保送，形成滿壘局面，但下一棒朱育賢吞K，郭嚴文雙殺打，瓦解攻勢。

8局上，黃偉晟登板，2出局後連續被敲3安失1分，吳丞哲登板救火，一上場雖被敲安，但隨後製造滾地球，化解滿壘危機。

9局上，吳丞哲續投，一上場被辰己涼介敲安，桃猿換投黃子鵬，觸身球保送淺村榮斗後，被村林一輝敲出3分砲，一棒扳平戰局。

9局下，桃猿把握最後半局攻勢，詹智堯敲安上壘，再靠林承飛犧牲短打推進至二壘，藍寅倫三振，形成2出局，廖健富上場打擊，但遭到再見三振。

▲Lamigo桃猿郭嚴文。（圖／記者林敬旻攝）