高中木聯／捕手暴傳斷西苑連11年8強　嘉中創隊史最佳

▲高中木聯，嘉義高中創隊史最佳。（圖／學生棒聯）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽1日展開第四階段首日賽事，西苑高中與嘉義高中爭取8強戰門票，西苑領先到9局下被扳平，最後捕手要命暴傳失誤，斷送連11年晉級8強紀錄，嘉中則創隊史最佳成績。

西苑靠著5局上一輪猛攻拿下4分奠定勝基，直到8局結束還以6比3領先，但9局下風雲變色，先是三壘手失誤讓嘉中首棒黃士禕上壘，許柏薪保送，石軒、張育昇、楊毓中連續安打加上守備處理瑕疵，讓嘉中追成6比6平手。

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西苑換投鄭祐昇製造第2個出局數後，捕手卻在二、三壘有跑者時，因看到二壘跑者離壘過遠且摔倒在地，企圖將球傳向二壘抓跑者，但沒傳準拋向中外野，嘉中趁機跑回超前分，最終就以7比6逆轉勝。張育昇全場掃3安打，包括9局下關鍵安打，表現最出色。

嘉中先發投手宋明憲主投4局失1分，呂孟宇接替5局，失5分，拿下勝投；西苑先發投手曾峻岳投6局失3分無關勝敗，西苑中繼投手邱志鵬中繼2.1局失4分，只有1分責失，悲情吞敗。

西苑高中在93學年度改制木棒組聯賽後，只有95學年度沒有晉身8強之列，之後96學年度至106學年度都至少8強的戰績，此戰因捕手關鍵失誤斷送這項紀錄，嘉義高中曾在105學年度叩關12強，但不敵普門無緣8強，今年捲土重來，拚得隊史最佳成績，而且還有機會繼續邁進，下一戰對手將是高苑工商。