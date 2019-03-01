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德國公開賽／周天成63分鐘激戰三局　逆轉勝李卓耀挺進8強

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▲▼2018中國福州公開賽,男單冠軍桃田賢斗,亞軍周天成。（圖／CFP）

▲周天成。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽德國公開賽28日進行各項16強賽事，去年在德國站封王的周天成對上香港李卓耀，雙方大戰三局之後，周天成以2比1（17：21、21：16、21：8）挺進8強，持續往衛冕之路邁進，不過其他組台將僅剩混雙王齊麟／程琪雅晉級8強。

周天成首輪碰上大陸周澤奇，輕鬆以直落二（21：19、21：12）收下勝利，對上曾交手一次的李卓耀，第一局周天成一度領先6分，卻遭到李卓耀追趕至8平，之後一度被拉開6分差，以17：21讓出，第二局在1平後周天成就掌握領先優勢，一度17：10領先，並以21：16先聽牌。

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第三局周天成更是一路橫掃，雙方5平之後連拿5分，雙方戰至13：8後，周天成連攻8分，輕鬆拿下賽末點以2比1挺進8強，對手將是馬來西亞李梓嘉，雙方交手三次，周天成只有一勝，近期更吞兩敗，最近一次交手在今年一月印尼大師賽遭到直落二，本次交手將會是場挑戰。

多組台將也都挺進16強，不過男雙組合王齊麟／李洋不敵泰國組合，僅有混雙組合王齊麟／程琪雅三局擊敗俄羅斯組合，順利晉級8強，對手將是大會第六種子的印尼組合費薩爾（Hafiz FAIZAL）／維德佳佳（Gloria Emanuelle WIDJAJA）。

關鍵字： 德國公開賽周天成
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