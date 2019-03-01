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大專足聯／文化八強唯一沒球場　遭淡江逆轉PK落敗掉至爭第七

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▲▼ 大專盃八強,文化vs淡江, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲大專盃八強,文化vs淡江, 許富進球 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

大專足球聯賽公開一級賽事28日上午先進行敗部賽，第二場比賽由文化出賽淡江，文化原本以2比0領先，卻因為後防失誤，讓淡江追平2比2，在PK大戰中以1：4落敗，將要落入爭奪7至8名，對手是吳鳳科大，賽後文化總教練陳香吟提到，「只有可惜、遺憾兩個字。」

文化在第23分鐘靠著許富的12碼罰球，門將雖然猜對邊但沒能攔下，文化1比0領先進入下半場，第53分鐘，張哲銘自由球開出直接攻門，2比0領先，不過第75分鐘，井上湧貴助攻左路胡陽陽，胡陽陽起腳追至2比1，第90分鐘文化後防疏忽，莫山旭單挑門將陳昱達，將比數追至2比2平手。

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▲▼ 大專盃八強,文化vs淡江, 。（圖／記者謝孟儒攝）

加上第93分鐘田所龍之介2張黃牌轉紅牌出場，雙方未能再破門，進入PK大戰後，最終淡江以4：1氣走文化，搶下爭取5至6名的資格，對手將是銘傳大學。陳香吟說，「可能我們防守中前鋒太上來，一直採取攻擊，防守線被拉開又拉長，回防密集部分疏失，才會被從左邊右邊攻。」

陳香吟談到，「球員後面10分鐘想再拼一顆，因為有一顆12碼沒有進很遺憾，加上換了箭頭、學長受傷中場控制又少了一人，另一邊又一個空擋，原本想說連三屆都第六名，要變成小六教練，現在連六都沒。」自己帶文化6年，從二級帶上一級。

▲▼ 大專盃八強,文化vs淡江, 。（圖／記者謝孟儒攝）

「我們前三屆還在摸索，四五屆才有學長，對文化體制也比較熟悉。」陳香吟認為，「第四五年就可以進到前8，進到前4差一點點，練習時數太少，我們應該是八強裡面唯一沒有球場的隊伍，又在山上要去借或是利用空擋，孩子先去上課再騎車下來練習，打進前八達到目標了，能不能拼一下往四去打這樣。」

淡江：第一球盧曼為進球 淡江1：0

文化：第一球張哲銘被擋下 淡江1：0

淡江：第二球井上湧貴進球 淡江2：0

文化：第二球唐偉泰進球 淡江2：1

淡江：第三球飯塚章悟進球 淡江3：1

文化：第三球李晉宇被擋 淡江3：1

淡江：第四球張東全進球 銘傳4：1

▲▼ 大專盃八強,文化vs淡江, 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃文化北市大南華台體淡江銘傳吳鳳輔大
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