2019國標世界亞巡賽　王甯弘／劉怡微奪亞洲摩登銅牌

體育中心／綜合報導

聚集世界前24強舞者的職業國標舞世界大賽亞巡賽臺北站邁入第11年，今年刷新紀錄，總共30個國家1068位選手參賽，228更是湧入將近5000民眾齊聚小巨蛋引爆這股國標舞熱潮。

▲王甯弘／劉怡微。（圖／蜂巢運動行銷提供）

王甯弘／劉怡微奪下亞洲業餘摩登組季軍

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賽前呼聲最高的王甯弘與劉怡微突破自我，奪得亞洲業餘摩登組第三名，甯弘表示：「這次擔任地主隊一方面壓力相對較大，但卻也因為在熟悉的場地看見熟悉的面孔，覺得很開心。另外因怡微前陣子考學測，練習時間壓縮到，雖然沒有拿到冠軍，但是已經突破以往最好的成績。」

怡微則提及：「在技術與體能方面還需要加強，也期許自己比起成績要更享受在訓練過程中成長的感動以及在舞池中自在舞動的感覺，在未來的賽事中可以表現得更自在。」亞洲業餘拉丁組的蔡明修、劉亭君與陳楊奕、曾小蕾則分別獲得第五名與的六名的佳績。

▲（左圖）曾煜峻／李安洏；（右圖）蔡明修／劉亭君。（圖／蜂巢運動行銷提供）

眾星雲集閃耀 看國標抽汽車

活動親善大使小嫻(黃瑜嫻)與藝人劉真前後入場觀賽，現場舞光閃耀、眾星雲集。舞蹈發展協會劉順益理事長與陳媦娟秘書長則說：「亞巡賽為世界第四大的比賽，我們一直希望台灣能被世界看到，第二個十年的開端希望大家能繼續支持，跟我們一起愛台灣！」場外部分，今年特別設置了闖關活動及打卡拍照區，吸引大批民眾排隊體驗，民眾表示，進場除了欣賞精彩比賽、獲得多樣精美禮物。