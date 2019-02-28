運動雲

> >

提前想好退休計畫！　汀威迪想要打造鋼鐵人套裝

ETtoday運動雲

▲籃網汀威迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲汀威迪退休後想打造鋼鐵人套裝。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

俗話說的好，做人要有夢想，就連賺進高額薪水的NBA球員同樣在退役後朝著自己的目標邁進，但有別於許多球星在退休後開始朝商業之路邁進，籃網的超強替補汀威迪(Spencer Dinwiddie)計劃的退休生活很不一樣，他上節目表示想要憑藉自己能力打造出電影《鋼鐵人》的套裝。

在電影中鋼鐵人雖然超級嘴砲，卻也是人民心中的英雄，每天拯救群眾避免遭受外敵侵害，即便只是虛構人物，這也讓他正義的形象感建立在影迷心中，對此汀威迪也透露自己退休後，想要獨自打造一身鋼鐵人套裝，或許在外人聽起來相當荒謬，但汀威迪相當認真，為了實現自己的夢想，他表示會去學機械工程的相關課程，還會找來專業團隊幫助自己打造套裝。

請繼續往下閱讀...

另外汀威迪還透露，除了鋼鐵人套裝的夢想外，還想要購買一座私人島嶼以及環遊世界，並且學習烹飪不同文化的食物。在這之前，汀威迪已經建立了自己的球鞋品牌，不管從草圖到最終的設計製造他都參與其中，由此可見未來他也很有機會一一實現自己的夢想計劃。

現在年僅25歲的汀威迪距離退休仍有一段時間，本季不過是他第5個賽季，而他在1月份手指受傷後至今仍未歸隊，但籃網本季超強的表現戰績來到32勝31敗，排在東區第6，若不出意外，他們將有望自2014賽季後再次重返季後賽，汀威迪場均則可以繳出17.2分，2.5籃板，5助攻。

鋼鐵人。（圖／《鋼鐵人》劇照）

▲鋼鐵人。（圖／《鋼鐵人》劇照）

關鍵字： NBA籃網汀威迪
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

熱門新聞

中職／PS女孩陣容變動　高人氣團員皮皮離隊

不滿被老東家金鶯拋棄　馬查多：感受不到一絲關愛

韋德隨手扔出壓哨致勝三分　閃電俠狂掃25+7讓柯瑞看傻

釀酒人一次簽下3名大陸球員　大陸棒球史上第一次

影／暴龍賽前儀式很難？　書豪扒飯..隊友打禪、伏地挺身樣樣來

中職／周思齊開槍提薪資仲裁　兄弟：尊重個人權益

讀者回應

﻿

最新新聞

1厄文表情茫然　名嘴斷言他走定了

2熬過掙扎復健期　韓杰諭重回球場

3樂天首度登台　日媒陣仗更勝羅德

4國體大願意等　韓杰諭撐過復健

5柯文哲挑戰369公里「一日雙城」

熱門新聞

1PS女孩變動　高人氣團員皮皮離隊

2馬查多不滿金鶯：感受不到愛！

3韋德隨手扔出壓哨致勝三分退勇士

4釀酒人一次簽3名大陸球員寫歷史

5影／暴龍賽前儀式　書豪扒飯、隊友打禪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

沖繩現場／面對關注沒壓力！　王柏融：拿出好表現回饋大家

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

從歡送會追到沖繩　王柏融、陽岱鋼粉絲大比拚

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366