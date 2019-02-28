提前想好退休計畫！　汀威迪想要打造鋼鐵人套裝

▲汀威迪退休後想打造鋼鐵人套裝。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

俗話說的好，做人要有夢想，就連賺進高額薪水的NBA球員同樣在退役後朝著自己的目標邁進，但有別於許多球星在退休後開始朝商業之路邁進，籃網的超強替補汀威迪(Spencer Dinwiddie)計劃的退休生活很不一樣，他上節目表示想要憑藉自己能力打造出電影《鋼鐵人》的套裝。

在電影中鋼鐵人雖然超級嘴砲，卻也是人民心中的英雄，每天拯救群眾避免遭受外敵侵害，即便只是虛構人物，這也讓他正義的形象感建立在影迷心中，對此汀威迪也透露自己退休後，想要獨自打造一身鋼鐵人套裝，或許在外人聽起來相當荒謬，但汀威迪相當認真，為了實現自己的夢想，他表示會去學機械工程的相關課程，還會找來專業團隊幫助自己打造套裝。

請繼續往下閱讀...

另外汀威迪還透露，除了鋼鐵人套裝的夢想外，還想要購買一座私人島嶼以及環遊世界，並且學習烹飪不同文化的食物。在這之前，汀威迪已經建立了自己的球鞋品牌，不管從草圖到最終的設計製造他都參與其中，由此可見未來他也很有機會一一實現自己的夢想計劃。

現在年僅25歲的汀威迪距離退休仍有一段時間，本季不過是他第5個賽季，而他在1月份手指受傷後至今仍未歸隊，但籃網本季超強的表現戰績來到32勝31敗，排在東區第6，若不出意外，他們將有望自2014賽季後再次重返季後賽，汀威迪場均則可以繳出17.2分，2.5籃板，5助攻。

▲鋼鐵人。（圖／《鋼鐵人》劇照）